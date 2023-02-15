Після вступу у Європейський Союз: чи Україна відмовиться від гривні на користь євро

У Нацбанку вважають, що Україні краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.

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Україна до 2025 року розраховує вступити у Європейський Союз, де більшість країн використовує євро як національну валюту. Але в Нацбанку вважають, що навіть після інтеграції у ЄС Україна не виводитиме з обігу гривню. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, деякі країни, які стали частиною Євросоюзу, стикалися з певними проблемами в монетарній політиці. Тому, на думку Сергія Ніколайчука, Україні краще брати приклад із тих держав, які не переходили на євро, як Чехія та Польща.

"Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10-15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро", — розповів він.

А наявність автономної монетарної політики, як зазначив заступник голови НБУ, для України — це радше благо, ніж недолік.

"Хоча пан Бендукідзе після революції 2014 року підтримував думку, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а в ідеалі взагалі перейти на євро", — додав банкір.

Водночас Миколайчук вважає, що з того часу в Україні відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку.

"Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики", — підсумував Сергій Ніколайчук.

Тим часом у Національному банку України займаються розробкою дорожньої карти для поступового ослаблення валютних обмежень, які були запроваджені практично одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. Але від фіксованого курсу гривні до долара НБУ відмовиться, коли для цього виникнуть передумови.

Також нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами.

Ще Фокус писав, що українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки. Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже працює над програмою підтримки уряду України, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.