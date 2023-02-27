Скільки валюти ввезли в Україну на початку 2023 року: дані НБУ

Обсяг завезеної готівки за грудень став максимальним із лютого 2022 року.

Related video

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, становив $803,4 млн. Це на $170,5 млн більше, ніж у грудні 2022 року, свідчать дані НБУ.

Обсяг ввезеної готівки за грудень став максимальним із лютого минулого року.

[ + – ] Скільки валюти ввезли в Україну в січні 2023 року Фото: НБУ

Щодо вивезення валюти з країни, то, за даними НБУ, у січні з України було вивезено $57,4 млн, що на $12 млн доларів більше, ніж у грудні.

[ + – ] Скільки валюти вивезли з України Фото: НБУ

Чому українці, попри війну, активно купували валюту на початку 2023 року

Чиста купівля валюти склала 564 млн доларів. Тобто в перший місяць 2023 року українці купили на 100,3 млн більше, якщо порівнювати з груднем минулого року.

Різкий стрибок попиту на іноземну валюту розпочався ще в грудні 2022 року. У НБУ пояснили причину: так сталося через значну потребу в імпорті енергоносіїв і електрообладнання, про що свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Нацбанку.

"Попит на валюту формували підприємства паливно-енергетичної галузі, а також банки для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами", — розповіли в НБУ.

Раніше Фокус розповідав, чи виведуть із обігу гривню після того, як Україна вступить в Європейський Союз. Також ми писали, що Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами.