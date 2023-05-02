Льготы закончились: в Украине вернули пошлины и налоги на ввоз генераторов и Starlink

Под налогообложение также подпадают товары, которые бесплатно предоставляются Энергетическим сообществом в рамках восстановления и ремонта инфраструктуры страны после массированных обстрелов ВС РФ.

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С 1 мая 2023 года в Украине отменили действие налоговых льгот на ввоз генераторов и Starlink. Специальные правила на ввоз этого оборудования действовали с конца прошлого года, сообщает Государственная таможенная служба.

Теперь для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, будет начисляться НДС и ввозная пошлина.

Заплатить нужно будет за следующие товары:

электрогенераторные установки и зачасти к ним;

отдельные трансформаторы, их запчасти, инверторы;

отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;

системы для обеспечения спутникового доступа к интернету (Starlink).

Под налогообложение также подпадают товары, которые бесплатно предоставляются Энергетическим сообществом в рамках восстановления и ремонта инфраструктуры страны после массированных обстрелов ВС РФ.

Техника для ВСУ: что можно ввозить без пошлин

10 апреля 2023 года депутаты ВРУ поддержали отмену НДС пошлин за ввоз в Украину техники, вооружение, боеприпасы и сопутствующие услуги для нужд украинской армии. Пошлины не будут взиматься за ввоз пороха, взрывчатых веществ, специальной химии для производства боеприпасов. А также за автомобили спецназначения и военные корабли.

Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операции по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

Кроме того в начале весны 2023 года Нацбанк обновил коды товаров, которые могут покупать физлица-волонтеры за рубежом для поддержки обороноспособности страны. В перечень были внесены беспилотники, а также:

тепловизоры;

рации;

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма, обувь;

защитная одежда.

Ранее Фокус рассказывал, что в 2023 году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Евросоюза. Поэтому налоговая служба сможет проверять банковские счета украинцев.