Президент - за: Владимир Зеленский высказался о налоговой реформе "все по 10"

По словам Владимира Зеленского, законопроект о налоговой реформе пока что не вносят на рассмотрение, поскольку продолжается война и существуют договоренности с Международным валютным фондом

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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой будут снижены ставки НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%, но уже после полномасштабной войны с Россией. Об этом глава государства заявил 6 июня во время пресс-конференции.

По его словам, восстановление Украины должно происходить в рамках лучшей налоговой системе Европы, "чтобы наше государство было привлекательным для возвращения". И это касается не только налогов.

"По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1 000 евро, а у нас 500-600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые", — отметил Зеленский.

Он объяснил, что законопроект о налоговой реформе пока что не вносят на рассмотрение, поскольку продолжается война и существуют договоренности с Международным валютным фондом (МВФ).

"Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно же, тебе никто не даст такой возможности", – добавил Владимир Зеленский.

Налоговая реформа "10 на 10": предыстория

В августе 2022 года впервые стало известно, что в Офисе Президента обсуждают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Еще, реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. По его словам у идеологов реформы "все по 10" нет внятной аргументации о целесообразности своей идеи. Еще он объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".