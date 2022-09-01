Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10"

В Украине давно назрела потребность в реформировании налоговой системы. Группа экономистов составила план реформы, где ставки налогов снижаются до 10%. Фокус выяснил, в чем смысл такого подхода, и сможет ли страна справиться с растущими государственными расходами, если налоги будут снижать.

В Украине развязалась дискуссия о грядущих налоговых изменениях. В интервью изданию Forbes замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма озвучил концепцию налоговой реформы, которая предполагает:

снижение НДС до 10% (сейчас 20%)

снижение налога на доходы физлиц до 10% (сейчас 18%)

снижение налога на прибыль до 10% (сейчас 20%)

По словам Шурмы, речь идет не только о снижении ставок ключевых налогов, но и об отмене единого социального взноса (ЕСВ), а также об увеличении военного сбора до 3% (сегодня 1,5%).

После появления ряда довольно эмоциональных публикаций в соцсетях о предлагаемых Офисом президента налоговых изменениях Фокус обратился к главе комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с вопросом, насколько интересными он считает подобные предложения.

"Будем обсуждать, когда будет соответствующий законопроект с расчетами. Пока все, что происходит вокруг этого вопроса, – химически чистый хайп, в котором я участвовать во время войны точно не буду. Это, по меньшей мере, безответственно. Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом", — прокомментировал Фокусу народный депутат.

Идея "10-10-10". Чем обосновано предложение снизить налоги в Украине

В основе новой налоговой модели "10-10-10" — предложения ряда украинских экономистов, среди которых, в частности, сооснователь Центра экономического восстановления Андрей Длигач и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Расходы в стране должны быть снижены. Мы перераспределяем через публичные финансы 43%+ (а сейчас гораздо больше). А должны (и должны) в мирные годы перераспределять максимум 35% ВВП. Сначала для обеспечения экономического роста мы должны существенно снизить расходы государства и провести налоговую реформу. А потом уже повышать социальные стандарты. Сейчас мы в очередной раз имеем уникальный шанс. Потому что проблемы украинской экономики очевидны нашим партнерам. И они помогают нам. Обосновать партнерам налоговую реформу можно, например, в такой логике: чем быстрее Украина "станет на ноги" и сможет самостоятельно финансировать собственные расходы, тем быстрее наши международные партнеры смогут уменьшить поддержку", — написал на своей странице в Facebook Андрей Длигач.

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Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал Фокусу, что необходимость проведения налоговой реформы связана со сложной экономической ситуацией в Украине.

"Украинская экономика — в сложном состоянии, а бизнес обескровлен, тогда как экономика – база для обороны страны. Мы за 30 лет не создали условий, при которых украинский бизнес может быть конкурентным. Украину капитал обходит стороной. Украина находится на 130 месте в мире по индексу экономических свобод, а также занимает 65 место в мире по простоте уплаты налогов. Украина — недоинвестированная страна. Чиновники продолжают доить бизнес, считая это нормой. Государство не создает условия, бизнес уходит в тень, 40% экономики сейчас в тени. Проблем с налогами нет – их научились обходить. Государство в итоге недополучает ресурсы. Вот предпосылки, что систему нужно менять. Налоговая реформа – это то, что нужно сделать", — отметил Анатолий Амелин. По его мнению, внедрив новую налоговую систему, Украина сможет развивать экономику.

"Во время войны выгоднее внедрять, в ближайшие два года после войны бизнес будет восстанавливаться, прибыли у него не будет, если так, что какая нам разница, какой будет ставка налога. Мы создаем стимулы отбеливания зарплат через сокращение ставки НДФЛ. Что касается налога на прибыль, то, согласно нашим опросам, бизнес готов к снижению ставки, и готов честно налог платить", — говорит Анатолий Амелин.

[ + – ] Анатолий Амелин считает, что налоговая реформа "10-10-10" способна стимулировать развитие экономики и приток иностранных инвестиций в Украину Фото: facebook.com/anatoliy.amelin

В целом, экономическое сообщество позитивно оценивает сам факт вновь возникших дискуссий вокруг возможных налоговых изменений в Украине.

"Вопрос налоговых изменений в Украине назрел и перезрел. Система несовершенна, имеет много недостатков. В первую очередь – налоги в значительной степени собираются по договоренности, то есть у нас формально европейская налоговая система, но работает это совсем по-другому. Нужно привести систему в порядок, потому что сейчас она создает неравные условия для бизнеса, основания для коррупции. Однако вопрос гораздо сложнее, чем уменьшение налоговых ставок", — прокомментировал Фокусу старший экономист и член Наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

Без налога на прибыль. Нужен ли Украине налог на выведенный капитал

В концепции новой налоговой реформы, тезисно озвученной Ростиславом Шурмой, есть план заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Анатолий Амелин считает, что такой налог уберет необходимость что-либо скрывать в отчетностях компаний, и по сути, ННВК – самый "справедливый налог".

Экономисты по-разному оценивают перспективы замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, ННВК может быть проще в администрировании, но не столь существенно, как это преподносят авторы реформы — дискреция не исчезает, поскольку бизнес будет стремиться "вывести капитал" под видом расходов, а налоговики будут это отлавливать, как и при классическом налоге на прибыль.

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Тем временем, Владимир Дубровский уверен, что налог на прибыль все же нужно заменить налогом на выведенный капитал. "Надо его заменять налогом на выведенный капитал не столько, чтобы снизить нагрузку, сколько для того, чтобы убрать необходимость в проверках начисления финансового результата. Если ННВК нормально выписан, для предприятий, не осуществляющих масштабных внешнеторговых операций, фактически отпадает необходимость в проверках вообще", — отметил Владимир Дубровский.

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что сначала нужно ликвидировать лазейки через ФЛП, страховщиков, оффшоры, а уж затем вести речь о ликвидации налога на прибыль. "Для этого, как минимум, следует выровнять налоговую нагрузку и унифицировать администрирование. А уже после стабилизации системы налогообложения проводить эксперименты в ННВК. Я бы предложил ННВК только для отдельных компаний, например, для иностранных компаний, которые покинули рынок России с убытком и хотели бы открыть бизнес в Украине. Через 2-3 года будет наработана статистика, а затем уже принимать решения на основе более точных данных", — говорит Виталий Шапран.

Отказаться от налога на труд. Могут ли в Украине отменить ЕСВ

На одном из этапов реформы "10-10-10" происходит отмена ЕСВ для всех предприятий, кроме предприятий-физлиц (ФЛП). С одной стороны, ЕСВ – это тот самый налог, из-за которого работодатели платят зарплаты "в конвертах". С другой – это то, что подпитывает дефицит Пенсионного фонда, то есть, идет на пенсии украинцев. Расстаться с ЕСВ – мечта бизнеса, говорят экономисты. Но платить пенсии все равно придется, поэтому в случае отмены ЕСВ возникает вопрос компенсаторов. Соавторы реформы "все по 10" считают, что отчасти компенсировать потери госбюджета от отсутствия поступлений ЕСВ может увеличение "белых" зарплат. То есть, выход компаний из зарплатной тени.

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"ЕСВ вреден для экономического роста, его точно нужно отменять, но неясно, почему его собрались отменять для всех, кроме ФЛП, дискриминация физлиц-предпринимателей. Вопрос пенсий решит только пенсионная реформа – уход от солидарной к накопительной системе", — отмечает Владимир Дубровский.

Экономист Алексей Кущ также считает, что с ЕСВ пора расстаться. Однако для этого он предлагает определенный компенсатор. "Я с 2016 года пропагандирую следующую идею: отмена налогов и сборов на фонд оплаты труда (подоходный, ЕСВ, военный) и введение вместо них кумулятивного налога на труд в размере 10%", — рассказал Алексей Кущ в авторской колонке для Фокуса.

[ + – ] В Украине возможна замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Законопроект о такой замене есть, но парламент за него не голосовал Фото: Pexels

Впрочем, потери госбюджета при условии отмены ЕСВ могут быть весьма впечатляющими.

"Только отмена ЕСВ и уменьшение ставки НДФЛ с одновременным повышением военного сбора, согласно оценкам экспертов Министерства финансов, увеличит дефицит сводного бюджета (из которого, в том числе, компенсируют дефицит Пенсионного фонда) на 136 млрд. грн. Уменьшение налоговой нагрузки на оплату труда, действительно, делает работу "в белую" менее обременительной, но само по себе не мотивирует бизнес выйти из тени", — уверен Юрий Гайдай.

Расчеты налогового эксперта Юрия Романюка говорят о еще более печальных последствиях для поступлений в госбюджет в случае отмены ЕСВ с одновременным снижением НДФЛ с 18% до 10%. По его данным, если бы такая реформа произошла в 2022 году, то потери сводного бюджета были бы около 270 млрд. грн., а государственного – 330 млрд. грн.

Зачем снижать налоги и где брать деньги в бюджет, когда "все по 10"

Одним из ключевых рисков снижения ставок налогов в Украине опрошенные Фокусом эксперты называют резкое падение доходов государственного бюджета. На практике это означает невозможность государства направлять необходимые суммы средств на социальные нужды – образование, медицину, соцвыплаты и пенсии.

"Я против радикальных изменений налоговой системы с высокими рисками падения налоговых доходов бюджета. Изменения нужны – их можно обсуждать, готовить к ним общество, но помнить, что сектор безопасности и обороны у нас должен быть профинансирован на 110%. Когда война утихнет, Украина получит "таможенный безвиз", и такие изменения (налоговую реформу) можно будет внедрять", — говорит Виталий Шапран.

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Юрий Гайдай отметил, что сегодня в Украине все собственные поступления в бюджет, налоговые и неналоговые, не покрывают даже расходов на оборону и правопорядок. "И это затраты, которые не готовы покрывать наши партнеры – страны-доноры и международные финансовые учреждения. Следовательно, можно говорить, в лучшем случае, об оптимизации структуры налоговых поступлений так, чтобы стимулировать внутреннее производство и ограничить отток валюты из страны. Также можно говорить о дальнейшей оптимизации расходов. Но простора для уменьшения налогов и налоговых поступлений сейчас нет", — рассказал Фокусу Юрий Гайдай.

Соавтор реформы "все по 10" Анатолий Амелин считает, что даже при условии снижения ставок до 10% существенного падения доходов госбюджета удастся избежать. "Когда мы говорим о снижении налогов, то речь о снижении нагрузки – соотношение уровня поступлений, который обеспечивает бизнес, к выручке бизнеса. Наличие налоговых ставок не говорит о том, что по ним и платят предприятия налоги. У нас оптимизируют НДС (скрутки), у нас выплачивают зарплаты в конвертах, идет оптимизация налога на прибыль. Снижая ставки, мы создаем ситуацию, когда выгоднее платить, чем оптимизировать. Та модель, что предлагается, не приведет к падению доходов госбюджета, так как бизнес будет платить по этим ставкам, не уходя от налогообложения, потому поступления будут", — отметил Анатолий Амелин.

[ + – ] Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев считает, что снижать налоги в Украине - не ко времени Фото: УНИАН

Говорят эксперты сегодня и о том, что среди насущных вопросов, которые Украине следует срочно решать параллельно с налоговыми вопросами, — снижение высоких государственных расходов.

"Самое главное – сокращение государственных расходов. В условиях войны это нереально, но если говорить о мирном времени, то до 35% от ВВП должны составлять госрасходы, это то, к чему мы стремимся. Источники снижения — улучшение эффективности государственных расходов, перенос всего, что возможно, на частный сектор", — отмечает Владимир Дубровский. По его мнению, чтобы сократить объем государственных расходов, необходимо, в частности:

избавиться от государственного субсидирования предприятий

верифицировать получателей социальной помощи

решить вопрос с переходом от солидарной к накопительной пенсионной системе

Быть или не быть. Каковы шансы на внесение изменений в Налоговый кодекс

В ближайшее время будут идти дискуссии о том, может ли идея "10-10-10" найти реальное воплощение в виде изменений в Налоговом кодексе. Пока над проектом продолжают работу специалисты Офиса Президента, Кабмина и ряда аналитических центров. Эксперты на данном этапе скептически оценивают шансы реформы на внедрение, и особенно на внедрение в 2022 году.

"Снижать налоги нужно, но я сомневаюсь, что одномоментно возможно снизить НДС до 10%. Проблема – Соглашение о свободной торговле с ЕС, трудно иметь это соглашение, когда в странах разные налоги на потребление. Украина присоединилась к Евродирективе, которая предусматривает, что НДС не может быть меньше 15%", — подчеркнул Владимир Дубровский.

[ + – ] Вопрос, который еще долго будут обсуждать эксперты и политики, - какими могут быть потери госбюджета от реформы "10-10-10"

Виталий Шапран говорит, что до окончания войны депутаты вряд ли пойдут на практические изменения налоговой системы.

"Предугадать, как на реформу отреагирует рынок, почти невозможно. Изменения в налоговой сфере должны быть комплексными, а налоговые доходы госбюджета гарантированы", — считает Виталий Шапран.

Тем временем, по словам Юрия Гайдая, большинство экспертной среды сходится на том, что налоговая реформа "10-10-10" недостаточно проработана, а парламент не поддержит столь рисковый проект реформы – такой проект не пройдет даже налоговый комитет.

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"Налоговые системы воюющей и мирной страны – это две очень разные системы. Налоговая реформа требует точного моделирования, и сегодня никто не знает, какими будут параметры новой послевоенной экономики Украины. На сегодняшний день, более актуальны вопросы сокращения, оптимизации некритических расходов бюджета, которые еще остались, и увеличения собственных поступлений, которых пока не хватает на финансирование военных расходов", — резюмирует Юрий Гайдай.