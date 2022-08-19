Три новых налога по 10%. Почему простота в реформах — иногда хуже воровства
"В Украине инициирована новая концепция налоговой реформы: снизить подоходный налог, НДС и налог на прибыль до 10%; отменить ЕСВ; отменить льготы; усилить фискализацию и контроль. Анализ этой концепции будет для меня сложным, так как в ней я вижу свое любимое детище в виде единого налога на труд в 10%, но при этом из этого детища растут рога и копыта". Мнение.
Начну с названия.
Я мечтаю о том времени, когда у нас эффективность заменит эффектность.
Хватит броских маркетинговых названий.
Я понимаю,что "10-10-10", "5-7-9" хорошо заходит в массы, но это же не продажа спортивного костюма на автозаправке за 99,99.
Здесь главное — смысл и эффективность, а не название, тем более, что оно сразу же формирует неверные смыслы.
Существует четыре вида налогов: на труд, на капитал, на активы и на потребление (косвенные налоги).
Искусство фискальной реформы заключается не в снижении всех налогов сразу (ведь бюджет нужно наполнять: пенсии платить, содержать армию, восстанавливать разрушенное), а в правильном смещении налоговых акцентов.
Нас не будут вечно содержать западные партнеры и 700 млрд долларов мелкими купюрами нам тоже никто не подарит. Поэтому нужно компенсировать снижение налогов расширением налоговой базы.
- Сейчас у нас колоссальная диспропорция в сторону налогообложения труда: ЕСВ, подоходный налог и военный сбор — суммарно 41,5%. Налоги взимаются с наемного работника.
- На втором месте — налог на потребление. Это акциз и НДС. Базовая ставка НДС — 20%. Налог платит конечный потребитель.
- На третьем месте — налог на прибыль в размере 18%.
- На четвертом — налог на недвижимость и землю.
В деньгах налог на прибыль и ЕСВ составляют более 600 млрд грн. в год. Еще более 300 млрд — импортный НДС.
То есть, суммарно, один триллион гривен в год сдирают с обычного украинца — либо с зарплаты, либо в цене товаров и услуг.
Налог на прибыль у нас платят в основном иностранные и государственные компании, а также ФПГ по разнарядке. Всего порядка 200 млрд грн. Копейки.Важно
О налоге на активы вообще не говорю. Несколько десятков миллиардов гривен.
Сам налог начисляется на нормативную оценку земли и площадь недвижимости без привязки к рыночной стоимости. Отсюда и такой результат.
Налог на роскошь (яхты, вертолеты, самолеты, особняки) у нас вообще не взлетел.
То есть, главный фискальный олень в нашей стране — это обычный ЧЕЛОВЕК.
Именно поэтому я с 2016 года пропагандирую следующую идею: отмена налогов и сборов на фонд оплаты труда (подоходный, ЕСВ, военный) и введение вместо них кумулятивного налога на труд в размере 10%.
Но здесь есть три важных нюанса.
Первый. Золотое правило социальной политики: необлагаемый минимум доходов граждан = минимальной пенсии = минимальной зарплате = реальному прожиточному минимуму.
Отсюда следует вывод: облагать налогами минимальные зарплаты нельзя, это фискально-социальный "херасков".
Сперва облагаем 6500 грн, потом возмещаем субсидиями.
Стоит ли говорить о важности для человека, живущего на 6500 грн, той лишней тысячи гривен, что у него забирают в виде подоходного налога.
Второй. Устанавливая базовую ставку в 10% на доходы выше минимальных, мы должны вводить прогрессивную шкалу для больших доходов.
Почему "условный коболев" должен пользоваться ставкой в 10%, получая зарплату в миллион гривен?
Понятно, что 10% с миллиона — это больше, чем с 6500 грн.
Но в первом случае — это "не купленная -надцатая квартира", а во втором — не купленный килограмм фруктов или мяса.
Нужна прогрессивная шкала: минимальная зарплата — ставка 0%; выше минимальной, но ниже 100 тыс. грн. — 10%; от 100 тыс до 500 тыс. — 20%; от 500 тыс до 1 млн — 30%; выше 1 млн — 40%.
Третий — страшное слово "бруттизация".
"Реформа Яценюка" заключалась в снижении ставки ЕСВ в полтора раза — до 22%.
Но эта налоговая экономия не пошла на увеличение зарплат, а легла в карманы нескольких олигархов, которые сэкономили 20-30 млрд грн.
Дело в том, что подоходный налог входит в зарплату "грязными" и в случае его снижения — зарплата "чистыми" автоматически увеличивается.
А вот ЕСВ не входит в "грязный" оклад согласно штатному расписанию. Он начисляется на общий фонд оплаты труда на предприятии.
Следовательно, для того, чтобы снижение ЕСВ привело к автоматическому росту зарплат, его нужно сперва включить в "грязную зарплату", то есть провести "бруттизацию".
От этой, маленькой детали зависит, кто станет выгодополучателем снижения зарплат — работодатель или наемный работник, то есть, нюанс ключевой.
По НДС.
Уровень фискальной нагрузки здесь немногим выше среднего. Общую ставку можно сократить до 15%.
Но я считаю, что намного важнее установить дифференцированные ставки: базовая — 15%, а ставки на социальные товары и услуги (коммуналка, топливо, газ, крупы, молоко, хлеб, лекарства и т.д.) — от 0% до 5%.
Предложение просто снизить ставку до 10% нелогично еще и потому, что существует масса товаров и операций, на которые можно вводить повышенную ставку: лакшери товары, товары из престижных бутиков, ювелирные изделия, некоторые банковские операции (речь не о процентах по кредитам) и т.д.
Здесь ставка может быть в 2-3 раза выше базовой. И я не вижу никакого смысла дотировать через ставку 10% потребителей таких товаров и услуг.
И о налоге на прибыль.
Его значение находится на относительно оптимальном уровне — 18%.
Ведь речь идет о налогообложении чистого финансового результата — прибыли.Важно
Лично я не вижу проблемы с 1 млн прибыли заплатить государству 180 тыс. грн.
Тем более, что снижение этого налога до 10% предлагают сделать в обмен на отмену всех льгот.
А мы должны понимать, что в СЭЗ-ах, технологических парках и т.д. один из ключевых стимулов привлечения инвестиций — это как минимум пятилетняя льгота по налогу на прибыль.
Инвестор сперва должен получить окупаемости проекта и лишь затем — государство налоги.
Уберем такую льготу — уничтожим кластерную модель развития.
Кроме того, у налога на прибыль есть более действенный стимул для предпринимателя — налоговый вычет, когда затраты на НИОКР, инновации и новые технологии, вычитаются из суммы налогооблагаемой прибыли.
Этот механизм создал "Теслу" и "Драгон" Маска, вирджин — Бренсона и многих других.
Есть такое понятие как предельная склонность к накоплению.
Низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.
Больше — на сумму сэкономленных налогов.
Эффект для экономики — отрицательный, плюс сокращение валютных резервов.
А вот предоставление права на налоговое списание за счет инвестиций в науку и технологии — правильный путь.
Налогов платишь меньше, но эти деньги не выводятся за рубеж, а идут на модернизацию экономики, развитие науки и стимулирование инноваций.
У нас раньше был "офис простых решений".
А простота в реформах — иногда хуже воровства.
Не стоит гнаться за маркетинговым названием.
Лучше забыть об эффектности и перейти к эффективности.