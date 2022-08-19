Три новых налога по 10%. Почему простота в реформах — иногда хуже воровства

"В Украине инициирована новая концепция налоговой реформы: снизить подоходный налог, НДС и налог на прибыль до 10%; отменить ЕСВ; отменить льготы; усилить фискализацию и контроль. Анализ этой концепции будет для меня сложным, так как в ней я вижу свое любимое детище в виде единого налога на труд в 10%, но при этом из этого детища растут рога и копыта". Мнение.

Начну с названия.

Я мечтаю о том времени, когда у нас эффективность заменит эффектность.

Хватит броских маркетинговых названий.

Я понимаю,что "10-10-10", "5-7-9" хорошо заходит в массы, но это же не продажа спортивного костюма на автозаправке за 99,99.

Здесь главное — смысл и эффективность, а не название, тем более, что оно сразу же формирует неверные смыслы.

Существует четыре вида налогов: на труд, на капитал, на активы и на потребление (косвенные налоги).

Искусство фискальной реформы заключается не в снижении всех налогов сразу (ведь бюджет нужно наполнять: пенсии платить, содержать армию, восстанавливать разрушенное), а в правильном смещении налоговых акцентов.

Нас не будут вечно содержать западные партнеры и 700 млрд долларов мелкими купюрами нам тоже никто не подарит. Поэтому нужно компенсировать снижение налогов расширением налоговой базы.

Сейчас у нас колоссальная диспропорция в сторону налогообложения труда: ЕСВ, подоходный налог и военный сбор — суммарно 41,5%. Налоги взимаются с наемного работника.

На втором месте — налог на потребление. Это акциз и НДС. Базовая ставка НДС — 20%. Налог платит конечный потребитель.

На третьем месте — налог на прибыль в размере 18%.

На четвертом — налог на недвижимость и землю.

В деньгах налог на прибыль и ЕСВ составляют более 600 млрд грн. в год. Еще более 300 млрд — импортный НДС.

То есть, суммарно, один триллион гривен в год сдирают с обычного украинца — либо с зарплаты, либо в цене товаров и услуг.

Налог на прибыль у нас платят в основном иностранные и государственные компании, а также ФПГ по разнарядке. Всего порядка 200 млрд грн. Копейки.

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О налоге на активы вообще не говорю. Несколько десятков миллиардов гривен.

Сам налог начисляется на нормативную оценку земли и площадь недвижимости без привязки к рыночной стоимости. Отсюда и такой результат.

Налог на роскошь (яхты, вертолеты, самолеты, особняки) у нас вообще не взлетел.

То есть, главный фискальный олень в нашей стране — это обычный ЧЕЛОВЕК.

Именно поэтому я с 2016 года пропагандирую следующую идею: отмена налогов и сборов на фонд оплаты труда (подоходный, ЕСВ, военный) и введение вместо них кумулятивного налога на труд в размере 10%.

[ + – ] Облагать налогами минимальные зарплаты нельзя, это фискально-социальный "херасков" Фото: Getty Images

Но здесь есть три важных нюанса.

Первый. Золотое правило социальной политики: необлагаемый минимум доходов граждан = минимальной пенсии = минимальной зарплате = реальному прожиточному минимуму.

Отсюда следует вывод: облагать налогами минимальные зарплаты нельзя, это фискально-социальный "херасков".

Сперва облагаем 6500 грн, потом возмещаем субсидиями.

Стоит ли говорить о важности для человека, живущего на 6500 грн, той лишней тысячи гривен, что у него забирают в виде подоходного налога.

Второй. Устанавливая базовую ставку в 10% на доходы выше минимальных, мы должны вводить прогрессивную шкалу для больших доходов.

Почему "условный коболев" должен пользоваться ставкой в 10%, получая зарплату в миллион гривен?

Понятно, что 10% с миллиона — это больше, чем с 6500 грн.

Но в первом случае — это "не купленная -надцатая квартира", а во втором — не купленный килограмм фруктов или мяса.

Нужна прогрессивная шкала: минимальная зарплата — ставка 0%; выше минимальной, но ниже 100 тыс. грн. — 10%; от 100 тыс до 500 тыс. — 20%; от 500 тыс до 1 млн — 30%; выше 1 млн — 40%.

Третий — страшное слово "бруттизация".

"Реформа Яценюка" заключалась в снижении ставки ЕСВ в полтора раза — до 22%.

Но эта налоговая экономия не пошла на увеличение зарплат, а легла в карманы нескольких олигархов, которые сэкономили 20-30 млрд грн.

Дело в том, что подоходный налог входит в зарплату "грязными" и в случае его снижения — зарплата "чистыми" автоматически увеличивается.

А вот ЕСВ не входит в "грязный" оклад согласно штатному расписанию. Он начисляется на общий фонд оплаты труда на предприятии.

Следовательно, для того, чтобы снижение ЕСВ привело к автоматическому росту зарплат, его нужно сперва включить в "грязную зарплату", то есть провести "бруттизацию".

От этой, маленькой детали зависит, кто станет выгодополучателем снижения зарплат — работодатель или наемный работник, то есть, нюанс ключевой.

[ + – ] Главный фискальный олень в нашей стране — это обычный ЧЕЛОВЕК Фото: УНИАН/Соколовська Інна

По НДС.

Уровень фискальной нагрузки здесь немногим выше среднего. Общую ставку можно сократить до 15%.

Но я считаю, что намного важнее установить дифференцированные ставки: базовая — 15%, а ставки на социальные товары и услуги (коммуналка, топливо, газ, крупы, молоко, хлеб, лекарства и т.д.) — от 0% до 5%.

Предложение просто снизить ставку до 10% нелогично еще и потому, что существует масса товаров и операций, на которые можно вводить повышенную ставку: лакшери товары, товары из престижных бутиков, ювелирные изделия, некоторые банковские операции (речь не о процентах по кредитам) и т.д.

Здесь ставка может быть в 2-3 раза выше базовой. И я не вижу никакого смысла дотировать через ставку 10% потребителей таких товаров и услуг.

И о налоге на прибыль.

Его значение находится на относительно оптимальном уровне — 18%.

Ведь речь идет о налогообложении чистого финансового результата — прибыли.

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Лично я не вижу проблемы с 1 млн прибыли заплатить государству 180 тыс. грн.

Тем более, что снижение этого налога до 10% предлагают сделать в обмен на отмену всех льгот.

А мы должны понимать, что в СЭЗ-ах, технологических парках и т.д. один из ключевых стимулов привлечения инвестиций — это как минимум пятилетняя льгота по налогу на прибыль.

Инвестор сперва должен получить окупаемости проекта и лишь затем — государство налоги.

Уберем такую льготу — уничтожим кластерную модель развития.

Кроме того, у налога на прибыль есть более действенный стимул для предпринимателя — налоговый вычет, когда затраты на НИОКР, инновации и новые технологии, вычитаются из суммы налогооблагаемой прибыли.

Этот механизм создал "Теслу" и "Драгон" Маска, вирджин — Бренсона и многих других.

Есть такое понятие как предельная склонность к накоплению.

Низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.

Больше — на сумму сэкономленных налогов.

Эффект для экономики — отрицательный, плюс сокращение валютных резервов.

А вот предоставление права на налоговое списание за счет инвестиций в науку и технологии — правильный путь.

Налогов платишь меньше, но эти деньги не выводятся за рубеж, а идут на модернизацию экономики, развитие науки и стимулирование инноваций.

У нас раньше был "офис простых решений".

А простота в реформах — иногда хуже воровства.

Не стоит гнаться за маркетинговым названием.

Лучше забыть об эффектности и перейти к эффективности.