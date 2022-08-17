Украина – не Россия. Чем дефолт по долгу Украины отличается от дефолта РФ

Международные рейтинговые агентства снизили рейтинги Украины до выборочного и ограниченного дефолта. Все по причине реструктуризации или отсрочки в выплате долга. Но это событие не станет якорем, который тянет страну на дно экономических проблем.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в своей известной книге "Украина – не Россия" прямо называет страны "слишком разными", одновременно указывая и на исторический аспект жизни украинцев, и проецируя отличия украинцев от россиян на будущее страны, которой, по мнению Кучмы, не избежать "вступления" в Европу. В 2022 году, после начала агрессии РФ против Украины, указанные экс-президентом в опубликованной в 2004 году книге отличия стран (и народов) стали еще более очевидны, и это касается, в том числе, экономической и финансовой политики.

В конце июня агентство Moody’s подтвердило дефолт России по суверенному долгу. В августе появилось сообщение международных рейтинговых агентств о том, что дефолт произошел и по долгу Украины. Однако, несмотря на один и тот же термин, оба дефолта имеют существенные отличия, которые влияют на настоящее и будущее экономик стран. Фокус выяснил детали и узнал у экспертов, что значит для Украины дефолтный рейтинг.

Отсрочка в выплате долга. Как Минфин договорился с кредиторами о выплате долгов

Нехватка средств в госбюджете на многие государственные расходы вынудила правительство инициировать диалог с инвесторами – владельцами украинских ценных бумаг – о переносе сроков расчета по долгу на два года. Министр финансов Сергей Марченко в июле отмечал, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие 2 года позволяет направить сэкономленные $5 млрд на неотложные нужды: социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих. В то же время, опрошенные Фокусом эксперты говорили, что решение просить отсрочку – оптимальное в ситуации, когда у страны резко возросли расходы в связи с войной, а вот экономическая активность сократилась, что влияет на падение доходов государственного бюджета.

Начало операции по управлению государственным долгом датировано 20 июля, а уже 10 августа в Минфине сообщили, что операция завершена – изменены условия выпусков всех облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов Украины, а также еврооблигаций, гарантированных государством.

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"Держатели около 75% совокупной непогашенной номинальной суммы 13 серий облигаций внешних государственных займов проголосовали за изменения в условии выпуска. Благодаря внесенным изменениям, сроки погашения всех 13-ти серий суверенных еврооблигаций будут продлены на 2 года", — говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Инвесторы украинских ценных бумаг согласились на отсрочку в выплате Украиной долга на два года

Там объяснили: позитивное голосование за изменения свидетельствует о желании инвесторов поддержать Украину, а также снизить потенциальный негативный эффект от этих инструментов на экономику Украины при послевоенном росте.

Дефолт без дефолта. Зачем агентства снизили рейтинги Украины до дефолтного уровня

Для страны, которая переживает экономический шок вследствие агрессии России, получение отсрочки в исполнении платежей по внешнему долгу – очень важный шаг. Однако реструктуризация может привести к дефолтным рейтингам, о чем ранее Фокусу рассказывал член Совета НБУ Виталий Шапран.

И уже 12 августа агентства понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта соответственно.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P, которое понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до с "CC/C" до "SD/SD". Агентство Fitch понизило рейтинг с "C" до "RD", так как посчитало отсрочку выплат по евробондам завершением обслуживания проблемного долга.

Опрошенные Фокусом эксперты уверены: снижение рейтингов страны по факту ни на что не влияет, так как было прогнозируемым событием.

"Фактически эти решения агентств уже ни на что не влияют – это просто констатация факта уже, как часто с рейтинговыми агентствами и происходит", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

"Фундаментально это ни на что не влияет. То, что Украина будет откладывать платежи по внешним долгам, известно давно. Это уже отражено и в цене долгов (еврооблигаций), и в ожиданиях рейтинговых агентств, инвестиционных банков, которые пишут отчеты об Украине и наших долгах. Это — полностью ожидаемое событие, ожидаемое всеми кредиторами, что заложено в экономические прогнозы и оценки развития Украины", — комментирует ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Он считает, что на самом деле дефолта не произошло, а произошла отсрочка выплаты долгов, но от самих долгов даже с процентами Украина не отказывалась.

[ + – ] Министр финансов Сергей Марченко отметил, что полученная отсрочка в выплате госдолга позволит Украине удовлетворить потребности госбюджета и сохранить стабильность государственных финансов Фото: 24 Канал

Член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что в случае со снижением рейтингов агентства просто констатируют факт, что выплата не состоялась, они это обязаны делать по своей шкале и по требованиям правил рейтингования.

"Но давайте будем откровенны: дефолт, скажем, в Эквадоре и в Украине – это совсем разные дефолты, они по-разному воспринимаются инвесторами. Одно дело, когда правительство просто собралось и решило не платить, потому что перерасходовали средства, и совсем другое дело, когда война срывает планы правительства и есть все объективные обстоятельства для переноса выплат. Большинство иностранных инвесторов, с которыми я общаюсь, считают, что дефолт по облигациям внешнего госдолга является объективной необходимостью, а вину за это событие следует возлагать на РФ", — уверен Виталий Шапран.

Почему дефолт РФ и дефолт Украины – вообще не похожие события

Эксперты говорят, что дефолт РФ – это следствие санкций, тогда как дефолт Украины – это, по сути, небольшая пауза перед выполнением всех обязательств по причине экономических проблем вследствие агрессии РФ. В то же время, если для России объявленный дефолт стал шоком, то для Украины это событие было прогнозируемым и довольно управляемым. В конце июня в своей статье о дефолте РФ агентство Bloomberg называет Россию "экономическим и политическим изгоем".

"Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт в России пока также носит, в основном, символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы. Но, тем не менее, это — мрачный маркер стремительного превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — отмечается в статье агентства.

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"То, что Украина будет откладывать выплаты по внешнему долгу, это было очевидно еще 24 февраля. Поэтому здесь никаких потерь для нас нет. То, что сейчас происходит с внешними долгами, это просто юридическое признание реальности уже полгода. Более того, мы выиграли репутационно, когда в первые месяцы войны продолжали платить проценты по еврооблигациям. Плюс и дальше возвращаем проценты по кредитам МВФ. Для россии, напротив, дефолт стал шоком. Неожиданное событие – они не рассчитывали, что санкции из-за агрессии будут настолько жесткими, что им не позволят рассчитаться по долгам", — отметил Евгений Дубогрыз.

В России дефолт означает отсутствие доступа к внешним рынкам заимствований. В Украине дефолт — техническая пауза в работе с внешними рынками, которая в итоге завершится позитивно для страны и ее репутации

Он полагает, что дефолты в случае двух стран – это разные сценарии. "Отсрочка выплат долгов страны, страдающей от агрессии. И дефолт страны, находящейся под санкциями", — говорит эксперт. И добавляет: в дальнейшем рейтинги Украины международные агентства снова повысят, по крайней мере, когда страна начнет рассчитываться по долгам.

Эксперт Иван Угляница также считает, что сравнивать дефолты стран невозможно, настолько много у них отличий. "Сейчас я бы не сказал, что можно эти дефолты сравнить, и стоит ли это делать? Тем более, на фоне дефолтов других стран, где нет войны, и возможных новых дефолтов – например, Пакистана или Египта, или других стран", — отмечает Угляница.

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Виталий Шапран подчеркивает: В случае РФ дефолт означал потерю рынка их внешних заимствований в тех объемах, какими он был до февраля 2022 года, а в случае Украины речь идет просто о небольшой паузе перед тем, как рынки станут вновь доступными для Украины. Он также считает, что после того, как произойдут действия по переносу выплат по украинскому госдолгу, рейтинги Украины могут быть повышены. Хотя, вероятно, пока не завершится война, или в ЕС не примут спецзакон, по которому российские замороженные активы будут направлять на восстановление Украины, суверенные рейтинги Украины будут оставаться на достаточно низких уровнях. Однако это не значит, что Украина будет лишена поддержки Запада: партнеры и союзники Украины будут и дальше направлять стране миллиардные транши кредитов на льготных условиях и грантов.