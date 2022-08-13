В Украине наступил дефолт из-за отсрочки выплат западным инвесторам, — S&P и Fitch

Реструктуризацию украинского внешнего долга рейтинговые агентства посчитали проблемной.

Глобальные рейтинговые агентства в пятницу, 12 августа, понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта соответственно, так как государство добилось отсрочки выплат по еврооблигациям. Об этом в субботу, 13 августа, пишет агентство Reuters.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P.

Агентство понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до с "CC/C" до "SD/SD". Аналогичный шаг предприняло и агентство Fitch — оно понизило рейтинг с "C" до "RD", так как посчитало отсрочку выплат по евробондам завершением обслуживания проблемного долга.

В свою очередь S&P также понизило рейтинг Украины в национальной валюте с "B-/B" до "CCC+/C", так как, по мнению агентства, полномасштабное вторжение РФ может в дальнейшем ослабить возможности властей выполнять свои долговые обязательства в гривне.

Напомним, в среду, 10 августа, в Министерстве финансов сообщили о том, что правительству удалось договориться с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около 20 млрд долларов. Соответствующее решение вступило в силу 11 августа.

Также мы писали, что Россия впервые за 100 лет была вынуждена объявить дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Это произошло 27 июня. Вслед за РФ рейтинговое агентство Moody's подтвердило дефолт и Беларуси.