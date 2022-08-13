В Україні настав дефолт через відстрочку виплат західним інвесторам, — S&P та Fitch

Реструктуризацію українського зовнішнього боргу рейтингові агенції вважають проблемною.

Глобальні рейтингові агенції у п'ятницю, 12 серпня, знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту відповідно, оскільки держава домоглася відстрочки виплат за єврооблігаціями. Про це у суботу, 13 серпня, пише агентство Reuters.

"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо угоду як проблемну та рівносильну дефолту", — йдеться в повідомленні S&P.

Агентство знизило рейтинг України в іноземній валюті до "CC/C" до "SD/SD". Аналогічний крок зробило і агентство Fitch — воно знизило рейтинг з "C" до "RD", оскільки порахувало відстрочку виплат по євробондах завершенням обслуговування проблемного боргу.

У свою чергу, S&P також знизило рейтинг України в національній валюті з "B-/B" до "CCC+/C", оскільки, на думку агентства, повномасштабне вторгнення РФ може надалі послабити можливості влади виконувати свої боргові зобов'язання у гривні.

Нагадаємо, у середу, 10 серпня, у Міністерстві фінансів повідомили про те, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько 20 млрд. доларів. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

Також ми писали, що Росія вперше за 100 років була змушена оголосити дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Це сталося 27 червня. Слідом за РФ рейтингове агентство Moody's підтвердило дефолт і Білорусі.