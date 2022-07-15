Виплатили рублями: Moody's визнало дефолт Білорусі за зовнішнім боргом

Пільговий період, за який Білорусь мала погасити борг за десятирічними єврооблігаціями на 22,9 млн доларів, минув 13 липня. Власники зовнішнього боргу білоруських емітентів виплати не отримали.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's визнало дефолт Білорусі. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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"Уряд Білорусі: виплата в білоруських рублях боргу в іноземній валюті є дефолтом", — зазначили аналітики.

Білорусь мала погасити борг за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27 у розмірі 22,9 млн доларів. Пільговий період із виплати закінчився ще 13 липня.

Мінфін Білорусі вирішив заплатити у національній валюті, але власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не отримали цих виплат.

[ + – ] Мінфін Білорусі розрахувався із зовнішнім боргом у національній валюті

Варто зазначити, що Moody's — не офіційна рейтингова агенція для Білорусі. Оцінкою країни займаються агенції Fitch та S&P.

Дефолт Білорусі — Fitch знизило рейтинг країни

Інше рейтингове агентство Fitch напередодні знизило короткостроковий дефолтний рейтинг Білорусі із "ССС" до "С". Білоруський Мінфін на це заявив про вимушений вибір альтернативних варіантів виконання зобов'язань щодо єврооблігацій перед власниками.

"Ситуація за своєю суттю є форс-мажорною. Рейтингове агентство Fitch ігнорує дані обставини та фактичну неможливість західних розрахунково-клірингових систем виконувати в повному обсязі свої зобов'язання щодо належного переказу коштів власникам єврооблігацій Білорусі", — кажуть чиновники.

[ + – ] Агентство Fitch знизило дефолтний рейтинг Білорусі до "С"

Платіжні агенти з випуску єврооблігацій Білорусі Citigroup Global Markets Europe AG, Citibank, NA та London Branch 7 липня припинили працювати через західні санкції.

Єврооблігації Білорусі — що це за папери?

Випуск десятирічних єврооблігацій Belarus-27 на $600 млн із прибутковістю 7,625% річних розмістили у червні 2017 року, пише "Інтерфакс".

Мінфін також розмістив п'ятирічні євробонди на $800 млн під 7,125% річних із погашенням у лютому 2023 року, цю угоду вели Citi та Raiffeisen Bank.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на 3,25 млрд доларів.

Нагадаємо, що Moody's 28 червня заявило про дефолт РФ за суверенним боргом — інвестори не отримали виплати за двома єврооблігаціями на 100 млн доларів.

Bloomberg за день до цього повідомило про перший за сторіччя дефолт із зовнішніх зобов'язань Росії через санкцію країн Заходу.

Російська влада не визнає дефолт і намагається нав'язати нову форму розрахунків перед іноземними інвесторами — у рублях.