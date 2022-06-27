Візьміть рублями: Мінфін РФ відмовився визнати дефолт і запропонував нову форму розрахунків

Російські чиновники стверджують, що готові виконувати зобов'язання перед іноземними інвесторами, але надалі мають намір розраховуватися з ними національною валютою.

Міністерство фінансів РФ заявило про те, що повністю виконало зобов'язання щодо виплати купонного доходу за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2036 роках, тому про дефолт із зовнішнього держборгу Росії не може йтися.

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"Звертаємо увагу, що, відповідно до емісійної документації щодо зазначених випусків, подією дефолту є відсутність платежу ("failure to pay") з боку боржника, проте платіж був здійснений заздалегідь — 20 травня 2022 року", — сказано в пресрелізі міністерства.

Там відзначили, що цього дня передали гроші як власникам єврооблігацій Російської Федерації, які враховували права на них у російській обліковій інфраструктурі, так і іноземним фінансовим посередникам. Однак міжнародні розрахунково-клірингові системи не перевели кошти кінцевим отримувачам.

"Дії іноземних фінансових посередників перебувають поза контролем Мінфіну Росії, — підкреслили в міністерстві. — У разі неотримання від них виплат за єврооблігаціями Російської Федерації інвесторам доцільно звертатися безпосередньо до відповідних фінансових інститутів".

Раніше таку ж версію подій озвучив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому в Мінфіні наполягають, що не відмовляються виконувати зобов'язання перед інвесторами, проте, відповідно до указу президента РФ, їм пропонують отримувати виплати в рублях.

22 червня Володимир Путін президентським указом визначив порядок виплат із єврооблігацій у рублях. Указ визнає належним чином виконаними зобов'язання щодо суверенних єврооблігацій тільки в тому випадку, якщо вони виплачені в рублях у сумі, еквівалентній їхній вартості в іноземній валюті. Щоб отримати виплати в рублях, іноземні інвестори повинні відмовитися від майбутніх претензій до Росії через форму розрахунків.

Нагадаємо, американське агентство Bloomberg 27 червня повідомило, що Росія вперше за 100 років змушена оголосити дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Причиною стали санкції країн Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Тобто проблема не у відсутності грошей у Кремля, а в неможливості обслуговувати свої борги.

Технічно дефолт стався наприкінці дня 26 червня, коли минув пільговий період із виплати відсотків у розмірі близько $100 млн. Попереднього разу Росія оголошувала дефолт за зовнішнім боргом у 1918 році, коли більшовики відмовилися виконувати зобов'язання царської епохи.

Фокус розібрався, що оголошення дефолту означає для Росії та чим воно допоможе Україні.