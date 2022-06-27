Возьмите рублями: Минфин РФ отказался признать дефолт и предложил новую форму расчетов

Российские чиновники утверждают, что готовы выполнять обязательства перед иностранными инвесторами, но в будущем намерены рассчитываться с ними национальной валютой.

Министерство финансов РФ заявило о том, что полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах, поэтому о дефолте по внешнему госдолгу России не может идти речи.

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"Обращаем внимание, что, в соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам, событием дефолта является отсутствие платежа ("failure to pay") со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года", — сказано в пресс-релизе министерства.

Там отметили, что в этот день передали деньги как владельцам еврооблигаций Российской Федерации, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам. Однако международные расчетно-клиринговые системы не перевели средства конечным получателям.

"Действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, — подчеркнули в министерстве. — В случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты".

Ранее такую же версию событий озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Минфине настаивают, что не отказываются выполнять обязательства перед инвесторами, однако в соответствии с указом президента РФ им предлагают получать выплаты в рублях.

22 июня Владимир Путин президентским указом определил порядок выплат по еврооблигациям в рублях. Указ признает исполненными надлежащим образом обязательства по суверенным еврооблигациям только в том случае, если они выплачены в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Чтобы получить выплаты в рублях, иностранные инвесторы должны отказаться от будущих претензий к России из-за формы расчетов.

Напомним, американское агентство Bloomberg 27 июня сообщило, что Россия впервые за 100 лет вынуждена объявить дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Причиной стали санкции стран Запада, который перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. То есть, проблема не в отсутствии денег у Кремля, а в невозможности обслуживать свои долги.

Технически дефолт произошел в конце дня 26 июня, когда истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн. В предыдущий раз Россия объявляла дефолт по внешнему долгу в 1918 году, когда большевики отказались выполнять обязательства царской эпохи.

Фокус разобрался, что объявление дефолта значит для России и чем оно поможет Украине.