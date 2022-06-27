Дефолт России. Что это значит и чем поможет Украине

Понедельник 27 июня 2022 года войдет в историю как день дефолта России. Подорвет ли это событие мощь агрессора?

То, чего финансовый мир ожидал начиная с 24 февраля 2022 года, произошло — Россия потерпела дефолт по внешнему долгу. Агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта России по суверенным долговым обязательствам после неуплаты $100 млн процентов по евробондам в течение отведенного льготного периода, истекающего в ночь на 27 июня.

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"Россия была уже давно, как тяжелобольной пациент, в коме на искусственном дыхании, и это был только вопрос времени, когда его отключат, — комментирует на странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк. — И 25 мая, когда американская OFAC не продлила специальное разрешение на проведение платежей по долгу от РФ, это жизнеобеспечение выключили".

Напомним, Минфин США не продлил генеральную лицензию, позволяющую владельцам российских евробондов получать по ним выплаты, и ее срок истек 25 мая. Этим решением США фактически подтолкнули РФ к дефолту. То есть, как уточняет Железняк, дефолт РФ объясняется не отсутствием у государства-агрессора денег, а потерей технической возможности произвести выплаты.

В комментарии эксперты Украинского института будущего уточняют, что к началу 2022 года внешний долг России достиг $478 млрд., и из-за блокирования международных золотовалютных резервов РФ ЕС, Канадой, США и Японией технические возможности его обслуживания существенно сузились. Путин разрешил выплачивать валютные долги рублями, но иностранные кредиторы не признают такие операции погашением валютного долга.

"Их [российский] минфин жалуется, что все это инспирации запада, и что они хотят заплатить, но не могут. Они пробовали платить в рублях, вынуждая кредиторов открывать счета в российских банках. Говорили, что это "фарс" или "форс мажор", но все это не сработало", — комментирует Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ.

По мнению Рашкована, этот факт подтверждает, что международные санкции работают, и благодаря им Россия оказалась отключенной от внешних рынков капитала, банковских систем и рейтинговых агентств, что сделало невозможными платежи по внешним долгам.

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Агония по-русски. К чему приведет дефолт России по внешнему долгу

Произошедшее может запустить цепную реакцию. Владислав Рашкован не исключает, что западные кредиторы, у которых остаются российские евробонды на сумму около $20 млрд, через юристов будут добиваться использования для оплаты долгов активов российского центробанка, замороженных в результате санкций. По мнению Рашкована, в такой ситуации Украина только выиграет, поскольку еще одним врагом России станет влиятельный международный финансовый бизнес.

В публикации Bloomberg сказано, что дефолт РФ носит символический характер и мало что значит для россиян. Однако, по мнению многих экспертов, эхо этого события Россия и ее граждане будут ощущать даже в отдаленной перспективе.

По оценкам аналитиков Украинского института будущего, россиянам следует ожидать следующих последствий дефолта:

обесценивание рубля

повышение цен на товары и услуги

существенное повышение ставок по кредитам

задержка пенсий и соцвыплат

замораживание соцстандартов

дефицит товаров

"Дефолт – это сильный удар по имиджу России на финансовых рынках, который обычно закрывает для страны выход на внешние рынки на многие годы", – комментирует Владислав Рашкован. – Дефолт ведет к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны РФ будет очень тяжело, особенно принимая во внимание то, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании большой четверки ушли с их рынка и не скоро вернутся".

Рашкован уточняет, что даже после смены путинского режима в России и выплат послевоенных репараций Украине восстановление инфраструктуры фондового рынка будет продолжаться годами, и России придется начинать путь на мировых рынках капитала с мусорного статуса своего госдолга.

Ранее Фокус писал, что дефолт обернется для России ростом безработицы, раскручиванием инфляции и коллапсом экономики.