Безработица, инфляция, коллапс экономики: чем обернется для РФ дефолт

Дефолт России по внешним обязательствам – это серьезные негативные последствия для всей экономики агрессора.

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Комитет по дефолтным свопам сообщил 1 июня, что Россия не смогла выполнить обязательства по внешнему долгу. Выплаты по российским государственным облигациям не поступили на счета иностранных инвесторов еще 27 мая. Эксперты уверены – объявление о дефолте РФ негативно отразится на будущем экономики агрессора. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Агония по-русски. К чему приведет дефолт России по внешнему долгу".

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"Для РФ это будут, скорее, психологические последствия, поскольку это будет первый дефолт по иностранным обязательствам с 1917 года. Население опасается самого слова, помня, в том числе, 1998 год, когда был дефолт по локальным обязательствам", — объяснил аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Эксперты отметили: дефолт России по одним ценным бумагам может потянуть за собой цепочку дефолтов для других, что негативно скажется в принципе на долговом рынке России.

"Долговой рынок рф рухнет, а бизнес на долгое время будет ограничен к доступу к внешним инвестициям, а после будет платить высокие проценты. Сейчас рф стала закрытой экономикой, введенные санкции повесили железный занавес, существенно ограничив любую кооперацию с Западом. В итоге влияние дефолта будет иметь ограниченное влияние на начальной стадии, но заложит большие трудности для страны в среднесрочном и долгосрочном горизонте, сделав любое привлечение средств очень дорогим и единым источником финансирования будет сама рф", — объяснил Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Кроме общего падения ВВП и высокой инфляции, среди последствий дефолта для экономики России — серьезное падение внутреннего производства, быстрый рост цен на импортные товары, резкое увеличение количества безработных в РФ.

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"Главная проблема экономики РФ сейчас – это развал структуры отраслевых рынков. Если разделить экономику на энергетику и не-энергетику, то все, что не попало в энергетику, находится в коматозном состоянии. Снижение спроса по всем секторам сопровождается инфляцией предложения, имеющего природу дефицита. Полностью парализовано машиностроение и другие высокотехнологичные сектора. Если брать в среднем, то ВВП РФ в 2022 году упадет только на 10%, инфляция составит 20-25%, но это при условии, что деньги переводят из нефтегазового сектора в поддержку других отраслей", — рассказал Фокусу экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) Виталий Шапран.

Напомним, как ранее писал Фокус, постоянные представители Европейского союза утвердили шестой пакет антироссийских экономических санкций, в который входит эмбарго на импорт российской нефти морскими путями, а также отключение "Сбербанка", Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка от системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что США намерены запретить производить платежи в пользу американских кредиторов со стороны России своим внутренним решением, таким образом, подталкивая Россию к суверенному дефолту.