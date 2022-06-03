Безробіття, інфляція, колапс економіки: чим обернеться для РФ дефолт

Дефолт Росії із зовнішнім зобов'язанням — це серйозні негативні наслідки для всієї економіки агресора.

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Комітет із дефолтних свопів повідомив 1 червня, що Росія не змогла виконати зобов'язання щодо зовнішнього боргу. Виплати за російськими державними облігаціями не надійшли на рахунки іноземних інвесторів ще 27 травня. Експерти впевнені — оголошення про дефолт РФ негативно вплине на майбутнє економіки агресора. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Агонія по-російськи. До чого призведе дефолт Росії із зовнішнього боргу".

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"Для РФ це будуть, швидше, психологічні наслідки, оскільки це буде перший дефолт за іноземними зобов'язаннями з 1917 року. Населення побоюється самого слова, пам'ятаючи, зокрема, 1998 рік, коли був дефолт за локальними зобов'язаннями", — пояснив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Експерти зазначили: дефолт Росії за одними цінними паперами може потягнути за собою ланцюжок дефолтів для інших, що негативно позначиться в принципі на борговому ринку Росії.

"Борговий ринок рф впаде, а бізнес на довгий час буде обмежений у доступі до зовнішніх інвестицій, а потім платитиме високі відсотки. Тепер рф стала закритою економікою, введені санкції повісили металеву завісу, значно обмеживши будь-яку кооперацію із Заходом. У результаті вплив дефолту матиме обмежений уплив на початковій стадії, але закладе великі труднощі для країни в середньостроковому та довгостроковому горизонті, зробивши будь-яке залучення коштів дуже дорогим, і єдиним джерелом фінансування буде сама рф", — пояснив Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики у Forex club і Libertex.

Окрім загального падіння ВВП та високої інфляції, серед наслідків дефолту для економіки Росії — серйозне падіння внутрішнього виробництва, швидке зростання цін на імпортні товари, різке збільшення кількості безробітних у РФ.

[ + – ] Щоб перекрити фінансування військової машини Путіна, необхідне жорстке ембарго на газ і нафту з РФ Фото: gazpravda.com.ua

"Головна проблема економіки РФ зараз — це розвал структури галузевих ринків. Якщо розділити економіку на енергетику та неенергетику, то все, що не потрапило в енергетику, перебуває в коматозному стані. Зниження попиту по всіх секторах супроводжується інфляцією пропозиції, що має природу дефіциту. Повністю паралізоване машинобудування й інші високотехнологічні сектори. Якщо брати в середньому, то ВВП РФ у 2022 році впаде лише на 10%, інфляція становитиме 20-25%, але це за умови, що гроші переводять із нафтогазового сектора на підтримку інших галузей", — розповів Фокусу економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) Віталій Шапран.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, постійні представники Європейського союзу затвердили шостий пакет антиросійських економічних санкцій, до якого входить ембарго на імпорт російської нафти морськими шляхами, а також відключення "Сбербанку", "Россільгоспбанку", Московського кредитного банку та одного білоруського банку від системи SWIFT.

Раніше повідомлялося, що США мають намір заборонити робити платежі на користь американських кредиторів із боку Росії своїм внутрішнім рішенням, підштовхуючи так Росію до суверенного дефолту.