Выплатили рублями: Moody's признало дефолт Беларуси по внешнему долгу

Льготный период, за который Беларусь должна была погасить долг по десятилетним еврооблигациям на 22,9 млн долларов истек 13 июля. Держатели внешнего долга белорусских эмитентов выплаты не получили.

Международное рейтинговое агентство Moody's признало дефолт Беларуси. Об этом сказано в сообщении агентства.

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"Правительство Беларуси: выплата в белорусских рублях долга в иностранной валюте представляет собой дефолт", – отметили аналитики.

Беларусь должна была погасить долг по десятилетним еврооблигациям Belarus-27 в размере 22,9 млн долларов. Льготный период по выплате закончился еще 13 июля.

Минфин Беларуси решил заплатить в национальной валюте, но держатели внешнего долга белорусских эмитентов не получили эти выплаты.

[ + – ] Минфин Беларуси рассчиталась с внешним долгом в национальной валюте

Стоит отметить, что Moody's – не официальное рейтинговое агентство для Беларуси. Оценкой страны занимаются агентства Fitch и S&P.

Дефолт Беларуси – Fitch снизило рейтинг страны

Другое рейтинговое агентство Fitch накануне снизила краткосрочный дефолтный рейтинг Беларуси с "ССС" до "С". Белорусский Минфин на это заявил о вынужденном выборе альтернативных вариантов выполнения обязательств по еврооблигациям перед держателями.

"Ситуация по своей сути является форс-мажорной. Рейтинговое агентство Fitch игнорирует данные обстоятельства и фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Беларуси", – говорят чиновники.

[ + – ] Агентство Fitch снизило дефолтный рейтинг Беларуси до "С"

Платежные агенты по выпуску еврооблигаций Беларуси Citigroup Global Markets Europe AG, Citibank, N.A. и London Branch 7 июля прекратили работать из-за западных санкций.

Еврооблигации Беларуси – что это за бумаги?

Выпуск десятилетних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых разместили в июне 2017 года, пишет "Интерфакс".

Минфин также разместил пятилетние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года, эту сделку вели Citi и Raiffeisen Bank.

Сейчас в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на 3,25 млрд долларов.

Напомним, что Moody's 28 июня заявило о дефолте РФ по суверенному долгу – инвесторы не получили выплаты по двум еврооблигациям на 100 млн долларов.

Bloomberg за день до этого сообщило о первом за столетие дефолте по внешним обязательствам России из-за санкции стран Запада.

Российские власти на признают дефолт и стараются навязать новую форму расчетов перед иностранными инвесторами – в рублях.