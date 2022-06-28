В рейтинговом агентстве Moody's подтвердили дефолт России

В ведомстве отметили, что инвесторы не получили выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн, а все дальнейшие платежи по валютному долгу в рублях также будут рассматриваться как дефолт.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило дефолт России по своему суверенному долгу. Это произошло из-за того что 27 июня истек 30-дневный льготный период, а инвесторы не получили выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн. Об этом сказано в отчете на сайте агентства.

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"Вероятны дальнейшие дефолты по купонным выплатам", — отметили в ведомстве.

Также в Moody's проанализировали указ главы Кремля Владимира Путина от 22 июня, которым Россия установила порядок выплат по валютному долгу (еврооблигации), заявив, что может выплачивать его в рублях.

"Мы, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такой деноминации в соответствии с договорными условиями", — заявили в агентстве.

Отмечается, что еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года разрешают погашение в другой твердой валюте — доллары, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.

Напомним, 27 июня издание Bloomberg сообщило, что в России впервые за столетие случился дефолт по внешним обязательствам. Причиной этому стали санкции стран Запада, а в издании отметили, что это "мрачный маркер" превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя.

Формально дефолт РФ состоялся еще 27 мая, когда выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов. Кредиторы ждали, что страна выплатит их до 26 июня, но этого также не случилось

Тем временем в России отказались признавать дефолт и предложили новую форму расчетов. Российские чиновники утверждают, что готовы выполнять обязательства перед иностранными инвесторами, но в будущем намерены рассчитываться с ними рублями.