У рейтинговому агентстві Moody's підтвердили дефолт Росії

У відомстві зазначили, що інвестори не отримали виплати за двома єврооблігаціями на суму $100 млн, а всі подальші платежі за валютним боргом у рублях також розглядатимуться як дефолт.

Рейтингове агентство Moody's підтвердило дефолт Росії за своїм суверенним обов'язком. Це сталося через те, що 27 червня закінчився 30-денний пільговий період, а інвестори не отримали виплати за двома єврооблігаціями на суму $100 млн. Про це сказано у звіті на сайті агентства.

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"Вірогідні подальші дефолти щодо купонних виплат", — зазначили у відомстві.

Також у Moody's проаналізували указ глави Кремля Володимира Путіна від 22 червня, яким Росія встановила порядок виплат із валютного боргу (єврооблігації), заявивши, що може виплачувати його в рублях.

"Ми, ймовірно, розглядатимемо платежі в рублях як дефолт за облігаціями, які не допускають такої деномінації відповідно до договірних умов ", — заявили в агентстві.

Зазначається, що єврооблігації, випущені Росією після 2018 року, допускають за певних умов погашення в рублях. Проте єврооблігації, випущені до 2018 року, дозволяють погашення в іншій твердій валюті — доларах, євро, фунтах стерлінгів або швейцарських франках.

Нагадаємо, 27 червня видання Bloomberg повідомило, що в Росії вперше за сторіччя стався дефолт із зовнішніх зобов'язань. Причиною цього стали санкції країн Заходу, а у виданні зазначили, що це "похмурий маркер" перетворення країни на економічного, фінансового та політичного ізгоя.

Формально дефолт РФ відбувся ще 27 травня, коли виплати за російськими державними облігаціями не прийшли на рахунки іноземних інвесторів. Кредитори чекали, що країна виплатить їх до 26 червня, але цього також не сталося

Тим часом у Росії відмовилися визнавати дефолт і запропонували нову форму розрахунків. Російські чиновники стверджують, що готові виконувати зобов'язання перед іноземними інвесторами, але надалі мають намір розраховуватися з ними рублями.