Дефолт "Нафтогаза". Почему не платить по долгам во время войны не страшно

НАК "Нафтогаз Украины" не выплатил долг по еврооблигациям в размере $335 млн по выпуску 2022 года и $45 млн по выпуску 2024 года. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что негативных последствий от допущенного правительством дефолта ни для "Нафтогаза", ни для других госкомпаний не будет.

Дефолт "Нафтогаза": причины и возможные последствия

26 июля 2022 года истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций. Кабмин не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). То есть, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

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Что на самом деле произошло с долгами крупнейшей украинской нефтегазовой компании? Фокус узнал у экспертов о том, почему произошел дефолт "Нафтогаза" и что это может означать для экономики Украины.

Почему допущен дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза"

"С бондами "Нафтогаза" произошло следующее: практически копия того, что происходило с суверенными евробондами Украины, только еще абсурднее и бессмысленнее, непрофессиональная ситуация. НАК почему-то планировал обслуживать бонды, как всегда, как будто нет войны, будто есть какое-то понимание по бюджету самого НАКа, как проходить зиму и так далее — не имея на это ресурсов ни собственных, ни в стране, ожидая и надеясь на какую-то иностранную помощь. Но при этом руководство компании почему-то продолжало повторять эту мантру, что "Нафтогаз" может платить, потому что есть $300 млн на счетах или в кредитных лимитах – сейчас заплатим, а там хоть трава не расти", — так прокомментировал ситуацию аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

По мнению эксперта, правительство пошло на дефолт "Нафтогаза", поскольку самостоятельно руководство компании не способно оценить реальность.

"Само правительство, точнее Минфин, до последнего тоже находилось в подобной ситуации неадекватного восприятия реальности, и тоже пыталось и обслуживало суверенные евробонды, в том числе, рассчитывало и на погашение бумаг "Украина-22" в сентябре этого года. Но на определенном этапе кто-то немного привел Минфин в сторону реальности, и там тоже начали говорить об изменениях условий выпуска", — продолжает Угляница.

Действительно, сейчас правительство и Минфин ведут активные переговоры с кредиторами об отсрочке в выплате платежей по госдолгу на сентябрь 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год.

Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, считает, что вся ситуация с дефолтом по еврооблигациям "Нафтогаза" — специфическая история, которая не о том, что у компании не было средств, а о том, что правительство не захотело, чтобы "Нафтогаз" совершил погашение по еврооблигациям.

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"Причин может быть несколько – одна из них, что "Нафтогазу" нужны деньги на покупку газа для отопительного сезона. При этом, с точки зрения финансирования, заходить в дефолт не очень рационально, поскольку это ставит под вопрос возможность привлечения средств от кого-либо, кроме государства и, возможно, госбанков. Это странный дефолт, "Нафтогазу" он невыгоден", — отметил Константин Фастовец.

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По словам эксперта, еще одна потенциальная причина, почему правительство допустило дефолт по бумагам "Нафтогаза", – происходящий сейчас процесс переговоров с кредиторами по реструктуризации всего госдолга Украины.

"Но опять-таки, на самом деле, в разрезе того, какие у государства расходы (дефицит госбюджета $5 млрд в месяц), сумма выплаты кредиторам "Нафтогаза" – маленькая. Можно утверждать, что погашение по еврооблигациям могло бы подорвать усилия Минфина утвердить отсрочку по суверенным платежам, но тогда как в эту логику ложится продолжающееся обслуживание долга другими госкомпаниями – Укрзализныцей и Укрэксимбанком? Видимо, мы имеем дело с несогласованностью позиций в правительстве", — рассуждает Константин Фастовец.

Может ли дефолт "Нафтогаза" негативно повлиять на финансы Украины и госкомпаний?

Опрошенные Фокусом эксперты не ожидают негативных последствий от дефолта "Нафтогаза".

"Я не думаю, что в этой ситуации могут быть какие-то негативные последствия для компании в случае дефолта, как показывает практика, а тем более ввиду войны. Хотя, конечно, менеджмент "Нафтогаза" будет придумывать разные сказки и пугать всех вокруг рисками, которых пока просто не существует в фактической реальности", — уверен Иван Угляница.

Эксперт считает, что во время войны обслуживание и погашение выпусков ценных бумаг госкомпаниями не имеет смысла. Другие госкомпании, скорее всего, также будут "в ногу" с Минфином добиваться от кредиторов отсрочки по будущим выплатам по ценным бумагам, собственно, премьер-министр Денис Шмыгаль уже сообщил, что Украина попросила инвесторов компаний "Укрэнерго" и "Укравтодор" отсрочить выплату долгов по еврооблигациям на 2023 год.

"Государственные компании, правительство, Минфин, как всегда, находились в управленческом параличе и продолжали жить в своей реальности, обслуживая долги, не имея никакой стратегии, никакой даже тактики в этом направлении", — отмечает Угляница.

Он уверен: в итоге дефолт по евробондам "Нафтогаза" никак не повлияет на Украину на внешних рынках, поскольку с началом войны для Украины их просто нет.

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"Все средства, которые сейчас получает Украина, – это на двусторонних, прямых договоренностях, прямые кредиты, пособия от других стран, международных организаций. Да и в ситуации ожидания глобальной рецессии, дефолта уже нескольких стран, не находящихся в состоянии войны, за эти полгода 2022 года для Украины и так был бы закрыт рынок из-за ставок и рисков", — резюмировал Иван Угляница.

[ + – ] Эксперты считают, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко долгое время был настроен платить по долгам компании, и лишь прямое указание правительства остановило менеджмент в попытке провести рассчеты с кредиторами Фото: LIGA.net

Константин Фастовец добавил: в будущем погасить или реструктуризировать долг на приемлемых для кредиторов условиях "Нафтогазу" так или иначе придется.

"Во-первых, в связи с теми же урезанными возможностями привлекать финансирование, в том числе, под грядущий отопительный сезон. Если остаться в дефолте долгосрочно, то кредиторы могут рано или поздно подать в суд и попытаться заморозить счета и активы НАКа за рубежом, но я думаю, что ни одна из сторон по такому сценарию идти не хотела бы", — отметил Фастовец.

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Сама компания "Нафтогаз" надеется на успех переговоров о реструктуризации долга — там сегодня сообщили, что компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ №625-р от 21.07.2022.

"Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям. "Нафтогаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций", — отметили в НАК "Нафтогаз".