Украина просит инвесторов "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплаты по еврооблигациям

Правительство обратилось к инвесторам ценных бумаг с просьбой отстрочить платежи в $1,5 млрд на два года в связи с военным положением в стране.

Украина попросила инвесторов компаний "Укрэнерго" и "Укравтодор" отсрочить выплату долгов по еврооблигациям на два года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Ожидаем, что кредиторы поддержат обращение Украины. В условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет относиться ко всем нашим обязательствам", — сказал Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд. Среди них — финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры, разрушенной оккупантами.

Поэтому Кабмин принял документы, которыми предлагает владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года.

С такой же просьбой правительство обратилось к владельцам ценных бумаг "Укрэнерго". Им предложили отсрочить выплаты на сумму $825 млн на два года.

К слову, еще год назад спрос на еврооблигации "Укравтодора" более чем втрое превысил предложение на Лондонской бирже. Заявок на облигации поступило на $2,4 млрд, таким образом спрос более чем втрое превысил предложение. Тогда долги "Укравтодора" гарантировало государство, поэтому его ценные бумаги сравнительно охотно покупали инвесторы.

Напомним, что из-за войны доходы госбюджета резко упали, а вот потребности нести государственные расходы выросли, и правительству постоянно приходится искать источники для покрытия бюджетного дефицита. Поэтому правительство обратилось к иностранным кредиторам с просьбой перенести срок оплаты госдолга на 2023 год.

Как сообщалось, группа международных кредиторов согласились отстрочить выплату Украиной задолженности по еврооблигациям.