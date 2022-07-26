Україна просить інвесторів "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплати з єврооблігацій

Уряд звернувся до інвесторів цінних паперів із проханням відтермінувати платежі $1,5 млрд на два роки у зв'язку з воєнним станом у країні.

Україна попросила інвесторів компаній "Укренерго" та "Укравтодор" відтермінувати виплату боргів за єврооблігаціями на два роки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Очікуємо, що кредитори підтримають звернення України. В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика ставитиметься до всіх наших зобов'язань", — сказав Шмигаль.

Глава українського уряду наголосив, що держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб. Серед них фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої окупантами.

Тому Кабмін ухвалив документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму $700 млн відтермінувати погашення відсотків за ними до кінця 2024 року.

З таким же проханням уряд звернувся до власників цінних паперів "Укренерго". Їм запропонували відтермінувати виплати на суму $825 млн на два роки.

До речі, ще рік тому попит на єврооблігації "Укравтодору" більш ніж утричі перевищив пропозицію на Лондонській біржі. Заявок на облігації надійшло на $2,4 млрд, так попит більш ніж утричі перевищив пропозицію. Тоді борги "Укравтодору" гарантувала держава, тому її цінні папери порівняно охоче купували інвестори.

Нагадаємо, що через війну доходи держбюджету різко впали, а ось потреби нести державні витрати зросли, й уряду постійно доводиться шукати джерела покриття бюджетного дефіциту. Тому уряд звернувся до іноземних кредиторів із проханням перенести термін оплати держборгу на 2023 рік.

Як повідомлялося, група міжнародних кредиторів погодилися відтермінувати виплату Україною заборгованості з єврооблігацій.