Попит на єврооблігації Укравтодору більш ніж утричі перевищив пропозицію, — Кубрак

Борги "Укравтодору" гарантує держава, тому його цінні папери порівняно охоче купують інвестори.

Єврооблігації (євробонди) "Укравтодору" були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів 17 червня. Загальна сума емісії агентства автодоріг, яикй вперше вийшов на глобальний фінансовий ринок, склала $700 млн.

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Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубрак.

За його словами, заявок на облігації надійшло на $2,4 млрд, так попит більш ніж утричі перевищив пропозицію.

"Завдяки цій транзакції для поновлення дорожньої інфраструктури розміщені 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років", — зазначив міністр.

Облігації випущені під державні гарантії. Ставку 6,25% Кубрак назвав історично низькою на тлі попередніх розміщень українських єврооблігацій у доларах під держгарантії.

Випуск буде погашатися чотирма рівними траншами в грудні 2026 року, червні 2027, грудні 2027 та червні 2028, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Організаторами випуску єврооблігацій були американський банк JP Morgan та українські Dragon Capital та Укрексимбанк. Дзвінки з інвесторами стартували 15 червня, початковий орієнтир прибутковості був встановлений на рівні 6,625%.

Уряд України в 2021 році виділив "Укравтодору" гарантій на 20 млрд грн на позики терміном до 15 років і затвердив перелік проектів, на реалізацію яких можуть залучатися кошти під ці гарантії.

У 2020 році "Укравтодор" отримав держгарантії на 23,5 млрд грн. Під них на внутрішньому ринку були розміщені 12-місячні облігації на суму 5,78 млрд грн у квітні, на 5,08 млрд грн — у червні та на 3,5 млрд грн — у листопаді. У серпні "Укравтодор" розмістив трирічні облігації на 2,87 млрд грн, у листопаді — пʼятирічні на 2 млрд грн. Покупцем їх був Укрексимбанк.

Крім цього в грудні минулого року "Укравтодор" залучив також під держгарантії по 1 млрд грн в Укргазбанку та Укрексимбанку та 2,25 млрд грн — в Ощадбанку.

Зазначимо, що для фінансування своїх робіт "Укравтодор" використовує також цільове проектне міжнародне фінансування. Наприклад, наприкінці минулого року ЄБРР повідомив, що надасть 450 млн євро на реконструкцію ділянок автодороги M05 Київ — Одеса і будівництво нового північного обходу навколо Львова. Умови цього кредиту не повідомлялися, але в 2010 році кредит на аналогічні цілі виділявся за ставкою EURIBOR+ 1%. Станом на 18 червня цього року ставка EURIBOR для кредитів у євро на 12 місяців є негативною — 0,49%.

Цільове проектне фінансування банків завжди дешевше позик на фондовому ринку. Але такі кредити припускають суворий контроль за порядком використання коштів та ефективністю робіт, що фінансуються. Тому в Україні подібні кредити та кредитні лінії часто залишаються невибраними.

Наприклад, проблеми з реалізацією виникли за кредитами ЄБРР "Продовження третьої лінії метрополітену в Харкові" (вибірка 1,6 млн євро при сумі кредиту 160 млн євро, рік підписання 2017) і "Модернізація магістрального газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород" (вибірка 1, 5 млн євро при сумі кредиту 150 млн євро, рік підписання 2014 року). Кошти за цими кредитами обрані фактично тільки в рахунок сплати комісій. Реалізація проектів не розпочата.

Нагадаємо, в 2021 році "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів, а також залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей. Серед масштабних інфраструктурних проектів, які планується реалізувати в 2021-2025 роках: Київська обʼїздна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд грн, а також будівництво нового моста через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд грн).

Державна китайська компанія Sinohydro Corporation успішно оскаржила рішення "Укравтодору" про розірвання контракту. Банківська гарантія розміром 10,3 млн євро повинна бути повернута підряднику. Держагентство автомобільних доріг обіцяло оскаржити це рішення в арбітражі.