Укравтодор не смог наказать подрядчика из Китая за брак и заплатит 10 млн евро

Китайская компания считает, что украинский заказчик во многом сам виноват в срыве сроков выполнения контракта.

Государственная китайская компания Sinohydro Corporation успешно обжаловала решение "Укравтодора" о разрыве контракта. Банковская гарантия в размере 10,3 млн евро должна быть возвращена подрядчику, сказано в сообщении "Укравтодора".

В октябре прошлого года "Укравтодор" разорвал контракт на строительство обхода Житомира на трассе М-06 Киев – Чоп с подрядчиком Sinohydro. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Строительные работы должны быть выполнены в течение двух лет, однако за этот период подрядчик выполнил 50% работ, предусмотренные контрактом. Значительная их часть была выполнена с существенными нарушениями технологии, они подлежат повторному выполнению, утверждал "Укравтодор".

По заключению компании технадзора – IRD Engineering S.R.L., разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. По данным "Укравтодора", технадзор также обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия и возведения искусственных сооружений.

[ + – ] Брак на дороге, построенной китайским подрядчиком

Sinohydro заявила о несогласии с решением о разрыве контракта и подала жалобу в Совет по урегулированию споров. Этот орган определен контрактом для урегулирования разногласий.

Арбитр Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC) Махадева Гопинат признал неправомерным расторжение контракта. Согласно этому решению, 10,3 млн евро, инкассированных "Укравтодором" по банковским гарантиям, должны быть возвращены подрядчику.

В "Укравтодоре" считают, что это решением переводит на заказчика вину подрядчика в виде неспособности полностью выполнить контрактные обязательства. Госагентство автомобильных дорог обжалует это решение в арбитраже.

Совет по урегулированию споров – это орган медиации конфликтов между подрядчиком и заказчиком. Его деятельность предусмотрена проформами FIDIC, которые длительное время используются "Укравтодором" при внедрении международных проектов.

Контрактом предусмотрено, что представитель Совета по урегулированию споров систематически должен посещать строительную площадку и лично знакомиться с состоянием дел. Махадева Гопинат проживает в Южно-Африканской Республике и в Украине, а тем более на строительной площадке, он ни разу не был, утверждают в "Укравтодоре".

"Этот факт позволяет поставить под сомнение объективность и беспристрастность решений господина Гопината, о чем свидетельствует аргументация и содержание таких решений", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года Sinohydro заявила, она считает несправедливым то, что "Укравтодор", не сумев эффективно выполнить договорные обязательства, в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт, несмотря на то, что Совет по урегулированию споров еще рассматривает споры вокруг этого контракта и уже вынес решение по некоторым из них, разрешив Sinohydro продлить контракт.

В Sinohydro говорили о несвоевременной передаче "Укравтодором" участка земли под объект, внесении ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнении обязательств по оплате, а также о форс-мажор в виде эпидемии COVID-19. Все это якобы повлияло на график реализации проекта.

В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 6,8 тыс. км дорог, реконструировать 150 мостов, а также привлечь независимый технический контроль на строительство 2,5 тыс. км магистралей.

Среди масштабных инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в 2021 — 2025 гг.: Киевская обходная дорога ориентировочной стоимостью 85 млрд. грн., а также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге (12,5 млрд. грн.).