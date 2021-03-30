Укравтодор не зміг покарати підрядника з Китаю за брак і заплатить 10 млн євро

Китайська компанія вважає, що український замовник сам винен у зриві термінів виконання контракту.

Державна китайська компанія Sinohydro Corporation успішно оскаржила рішення "Укравтодору" про розірвання контракту. Банківська гарантія в розмірі 10,3 млн євро повинна бути повернута підряднику, сказано в повідомленні "Укравтодору".

У жовтні минулого року "Укравтодор" розірвав контракт на будівництво обходу Житомира на трасі М-06 Київ — Чоп з підрядником Sinohydro. Об'єкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

Будівельні роботи повинні бути виконані протягом двох років, проте за цей період підрядник виконав 50% робіт, передбачені контрактом. Значна їхня частина була виконана з суттєвими порушеннями технології, вони підлягають повторному виконанню, стверджував "Укравтодор".

За висновком компанії технагляду — IRD Engineering SRL, руйнування виникли внаслідок недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. За даними "Укравтодору", технагляд також виявив й інші порушення, що стосуються облаштування асфальтобетонного покриття та зведення штучних споруд.

[ + – ] Брак на дорозі, побудованій китайським підрядником

Sinohydro заявила про незгоду з рішенням про розрив контракту і подала скаргу до Ради з врегулювання суперечок. Цей орган визначений контрактом для врегулювання розбіжностей.

Арбітр Міжнародної асоціації інженерів-консультантів (FIDIC) Махадева Гопінат визнав неправомірним розірвання контракту. Згідно з цим рішенням, 10,3 млн євро, інкасованих "Укравтодором" за банківськими гарантіями, повинні бути повернуті підряднику.

В "Укравтодорі" вважають, що це рішення переводить на замовника провину підрядника у вигляді нездатності повністю виконати контрактні зобов'язання. Держагентство автомобільних доріг оскаржить це рішення в арбітражі.

Рада з врегулювання суперечок — це орган медіації конфліктів між підрядником і замовником. Її діяльність передбачена проформами FIDIC, які тривалий час використовуються "Укравтодором" при впровадженні міжнародних проектів.

Контрактом передбачено, що представник Ради з врегулювання суперечок систематично повинен відвідувати будівельний майданчик і особисто знайомитися зі станом справ. Махадева Гопінат проживає в Південно-Африканській Республіці і в Україні, а тим більше на будівельному майданчику, він жодного разу не був, стверджують в "Укравтодорі".

"Цей факт дозволяє поставити під сумнів об'єктивність і неупередженість рішень пана Гопіната, про що свідчить аргументація і зміст таких рішень", — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Sinohydro заявила, що вона вважає несправедливим те, що "Укравтодор", не зумівши ефективно виконати договірні зобов'язання, в односторонньому порядку вирішив розірвати контракт, незважаючи на те, що Рада з врегулювання суперечок ще розглядає суперечки навколо цього контракту і вже винесла рішення щодо деяких з них, дозволивши Sinohydro продовжити контракт.

У Sinohydro говорили про несвоєчасну передачу "Укравтодором" ділянки землі під об'єкт, внесення ряду проектних змін, не передбачених контрактом, невиконання зобов'язань по оплаті, а також про форс-мажор у вигляді епідемії COVID-19. Усе це нібито вплинуло на графік реалізації проекту.

У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів, а також залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей.

Серед масштабних інфраструктурних проектів, які планується реалізувати у 2021 — 2025 рр .: київська обхідна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд. грн., а також будівництво нового моста через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд. грн.).