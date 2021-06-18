Спрос на еврооблигации Укравтодора более чем втрое превысил предложение, – Кубраков

Долги "Укравтодора" гарантирует государство, поэтому его ценные бумаги сравнительно охотно покупают инвесторы.

Еврооблигации (евробонды) "Укравтодора" были полностью распроданы на Лондонской бирже в первый же день торгов 17 июня. Общая сумма эмиссии впервые вышедшего на глобальный финансовый рынок агентства автодорог составила $700 млн.

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Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков .

По его словам, заявок на облигации поступило на $2,4 млрд, таким образом спрос более чем втрое превысил предложение.

"Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на 7 лет", – отметил министр.

Облигации выпущены под государственные гарантии. Ставку в 6,25% Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах под госгарантии.

Выпуск будет погашаться четырьмя равными траншами в декабре 2026 года, июне 2027, декабре 2027 и июне 2028, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Организаторами выпуска еврооблигаций были американский банк J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и Укрэксимбанк. Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, начальный ориентир доходности был установлен на уровне 6,625%.

Правительство Украины в 2021 году выделило "Укравтодору" гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и утвердило перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии.

В 2020 году "Укравтодор" получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн – в июне и на 3,5 млрд грн – в ноябре. В августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на 2,87 млрд грн, в ноябре – пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.

Помимо этого в декабре прошлого года "Укравтодор" привлек также под госгарантии по 1 млрд грн у Укргазбанка и Укрэксимбанка и 2,25 млрд грн – у Ощадбанка.

Отметим, что для финансирования своих работ "Укравтодор" использует также целевое проектное международное финансирование. Например, в конце прошлого года ЕБРР сообщил, что предоставит 450 млн евро на реконструкцию участков автодороги M05 Киев — Одесса и строительство нового северного обхода вокруг Львова. Условия этого кредита не сообщались, но в 2010 году кредит на аналогичные цели выделялся по ставке EURIBOR + 1%. По состоянию на 18 июня этого года ставка EURIBOR для кредитов в евро на 12 месяцев является отрицательной — 0,49%.

Целевое проектное финансирование банков всегда дешевле займов на фондовом рынке. Но такие кредиты предполагают строгий контроль за порядком использования средств и эффективностью финансируемых работ. Поэтому в Украине подобные кредиты и кредитные линии часто остаются невыбранными.

Например, проблемы с реализацией возникли по кредитам ЕББР "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" (выборка 1,6 млн евро при сумме кредита 160 млн евро, год подписания 2017) и "Модернизация магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород" (выборка 1,5 млн евро при сумме кредита 150 млн евро, год подписания 2014). Средства по этим кредитам выбраны фактически только в счет уплаты комиссий. Реализация проектов не начата.

Напомним, В 2021 году "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 6,8 тыс. км дорог, реконструировать 150 мостов, а также привлечь независимый технический контроль на строительство 2,5 тыс. км магистралей. Среди масштабных инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в 2021 — 2025 годах: Киевская обходная дорога ориентировочной стоимостью 85 млрд грн, а также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге (12,5 млрд грн).

Государственная китайская компания Sinohydro Corporation успешно обжаловала решение "Укравтодора" о разрыве контракта. Банковская гарантия в размере 10,3 млн евро должна быть возвращена подрядчику. Госагентство автомобильных дорог обещал обжаловать это решение в арбитраже.