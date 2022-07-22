На все грошей не вистачить: уряд сподівається відсунути виплати за держборг на 2023 рік

У Мінфіні кажуть, що якщо кредитори погодяться перенести термін виплат за єврооблігаціями та деривативами на 2023 рік, у бюджеті звільниться $5 млрд для витрат на соціальну та військову сфери.

Через війну доходи держбюджету різко впали, тоді як потреби нести державні витрати зросли, і уряду постійно доводиться шукати джерела покриття бюджетного дефіциту. Тому уряд звернувся до іноземних кредиторів із проханням перенести термін оплати держборгу на 2023 рік. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Гроші для армії. Як Україна домовляється про відстрочку у виплаті мільярдних боргів".

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"Разом із відстрочкою платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями та варрантами, оголошене зменшення боргового навантаження офіційного сектору дозволить Україні направити дефіцитні валютні ресурси на найнагальніші потреби, включаючи військові, соціальні та гуманітарні", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, відстрочення платежів із обслуговування боргу з єврооблігацій і варрантів у найближчі 2 роки дозволяє направити зекономлені $5 млрд на невідкладні потреби: соціальний захист і грошове забезпечення військовослужбовців.

Опитані Фокусом експерти кажуть, що запит уряду щодо реструктуризації боргу був очікуваним, адже держбюджет України з початку військових дій справді перебуває у величезному дефіциті, а отже, уряду складно виділяти гроші на погашення боргів, адже набагато важливіше закрити коштами бюджету інші питання.

"При нестачі бюджетних коштів — а у нас поки що нестача — логічне бажання уряду, як мінімум, відстрочити платежі за боргами. Судячи з цін на українські євробонди, які до середини липня впали до 18-13% від номіналу, власники чекали різкіших кроків від Україна — аж до одностороннього припинення платежів, тобто дефолту", — зазначив асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

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На думку фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, єдиною причиною, чому потрібна реструктуризація боргу, є російська агресія. "На відміну від інших країн, які зараз шукають способи реструктуризувати свій борг, Україна вела помірну боргову політику, постійно знижуючи співвідношення боргу до ВВП. Якби Україна попросила про відстрочку платежу ще в лютому, вона б її отримала. Україна була б однією з небагатьох країн, які в пандемію отримали покращення кредитного рейтингу, а не його погіршення”, — наголосив Демків.

"Переформатування боргових зобов'язань — це була очевидна перспектива для нас після початку війни. Те, що міністр фінансів заявляв про готовність обслуговувати борги навіть у поточних умовах — це дуже мило. Але всім було зрозуміло, що на все гроші не вистачить, і обслуговувати борг не може бути самоціллю”, — зазначив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

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Докладно про те, навіщо уряд просить кредиторів паузу у виплаті боргу за єврооблігаціями, — у новій статті Фокусу.

Як повідомлялося, група міжнародних кредиторів погодилися відстрочити виплату Україною заборгованості з єврооблігацій.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що назріла потреба повернути "довоєнний" рівень податків.