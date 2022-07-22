На все денег не хватит: правительство надеется отодвинуть выплаты по госдолгу на 2023 год

В Минфине говорят, что если кредиторы согласятся перенести срок выплат по еврооблигациям и деривативам на 2023 год, в бюджете освободится $5 млрд. для расходов на социальную и военную сферы.

Из-за войны доходы госбюджета резко упали, а вот потребности нести государственные расходы выросли, и правительству постоянно приходится искать источники для покрытия бюджетного дефицита. Поэтому правительство обратилось к иностранным кредиторам с просьбой перенести срок оплаты госдолга на 2023 год. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Деньги для армии. Как Украина договаривается об отсрочке в выплате миллиардных долгов".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Вместе с отсрочкой платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам, объявленное уменьшение долговой нагрузки официального сектора позволит Украине направить дефицитные валютные ресурсы на самые неотложные нужды, включая военные, социальные и гуманитарные", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие 2 года позволяет направить сэкономленные $5 млрд на неотложные нужды: социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что запрос правительства о реструктуризации долга был ожидаемым, ведь госбюджет Украины с начала военных действий действительно находится в огромном дефиците, а значит, правительству сложно выделять деньги на погашение долгов, ведь гораздо важнее закрыть средствами бюджета другие вопросы.

"При нехватке бюджетных средств – а у нас пока недостаток — логично желание правительства, как минимум, отсрочить платежи по долгам. Судя по ценам на украинские евробонды, которые к середине июля упали до 18-13% от номинала, держатели ожидали более резких шагов от Украины – вплоть до одностороннего прекращения платежей, то есть дефолта", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Важно

Деньги для армии. Как Украина договаривается об отсрочке в выплате миллиардных долгов

По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, единственной причиной, почему необходима реструктуризация долга, является российская агрессия. "В отличие от других стран, которые сейчас ищут способы реструктуризировать свой долг, Украина вела умеренную долговую политику, постоянно снижая соотношение долга к ВВП. Если бы Украина попросила об отсрочке платежа еще в феврале, она бы ее получила. Украина была одной из немногих стран, которые в пандемию получили улучшение кредитного рейтинга, а не его ухудшение", — подчеркнул Демкив.

"Переформатирование долговых обязательств – это была очевидная перспектива для нас после начала войны. То, что министр финансов заявлял о готовности обслуживать долги даже в текущих условиях – это очень мило. Но всем было понятно, что на все средств не хватит, и обслуживать долг не может быть самоцелью", — отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Важно

От 29 до 40. Что означает новый официальный валютный курс

Подробно о том, для чего правительство просит кредиторов паузу в выплате долга по еврооблигациям, — в новой статье Фокуса.

Как сообщалось, группа международных кредиторов согласились отстрочить выплату Украиной задолженности по еврооблигациям.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что назрела необходимость вернуть "довоенный" уровень налогов.