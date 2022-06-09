Денег не хватает: Минфин призывает вернуть "довоенный" уровень налогов

По словам министра Сергей Марченко, поступления в госбюджет покрывают лишь треть государственных расходов.

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9 июня на заседании налогового комитета Верховной Рады министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что назрела необходимость вернуть "довоенный" уровень налогов, сообщает LIGA.net.

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По его словам, в мае госбюджет получил больше денег, чем прогнозировало Министерство финансов, однако средств все равно недостаточно, они покрывают лишь треть государственных расходов. В прошлом месяце государство потратило 250 млрд грн, из них половина ушла на войну, остальное — на социальные расходы и зарплаты.

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, восстановление уплаты налогов, — заявил Марченко. — Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством".

Министр финансов обратился к парламенту с просьбой в будущем воздержаться от снижения налогов и вернуть налоговый и таможенный режим, который действовал по состоянию на 23 февраля.

При этом Сергей Марченко сообщил, что что до конца года финансовая помощь от зарубежных партнеров Украины составит не менее $20 млрд. В июне ее размер должен составить $4,8 млрд — в три раза больше, чем в мае.

Как может измениться налоговая сфера Украины

В мае Сергей Марченко заявил, что если война еще продлится дольше 3-4 месяцев, правительству придется значительно повысить налоги и резко сократить расходы. Эксперты расценили такой шаг, как маловероятный, ведь украинский бизнес сейчас пребывает не в том состоянии, чтобы выдержать усиление налоговой нагрузки.

Однако, несмотря на малую вероятность повышения ставок основных налогов, некоторые коррективы в налоговой сфере все же возможны.

Во-первых, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев подал в Раду законопроект об увеличении военного сбора с 1,5% до 3% , что, по его расчетам, приведет к увеличению поступлений на $1 млрд. В этом новшестве он не видит существенных рисков.

, что, по его расчетам, приведет к увеличению поступлений на $1 млрд. В этом новшестве он не видит существенных рисков. Во-вторых, готовится возобновление налогообложения импортных товаров, освобожденных от ввозной пошлины и НДС в марте 2022 года в соответствии с законопроектом №7190.

Возвращение налога на импорт объясняют необходимостью обеспечить стабильную выплату пенсий и других социальных платежей.