Грошей не вистачає: Мінфін закликає повернути "довоєнний" рівень податків

За словами міністра Сергій Марченко, надходження до держбюджету покривають лише третину державних видатків.

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9 червня на засіданні податкового комітету Верховної Ради Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що назріла необхідність повернути "довоєнний" рівень податків, повідомляє LIGA.net.

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За його словами, у травні держбюджет отримав більше грошей, ніж прогнозувало Міністерство фінансів, проте коштів все одно замало, вони покривають лише третину державних видатків. Минулого місяця держава витратила 250 млрд грн, із них половина пішла на війну, решта — на соціальні витрати та зарплати.

"Наші внутрішні ресурси з оптимізації витрат практично вичерпані. Єдиний спосіб — відновлення економіки, відновлення сплати податків, — заявив Марченко. — Не йдеться про збільшення податків або якісь жорсткі умови їх сплати, йдеться про те, що бізнес повинен розділити справедливу вартість війни разом із державою".

Міністр фінансів звернувся до парламенту з проханням у майбутньому утриматися від зниження податків та повернути податковий та митний режим, який діяв станом на 23 лютого.

Водночас Сергій Марченко повідомив, що до кінця року фінансова допомога від закордонних партнерів України становитиме не менш як $20 млрд. У червні її розмір має становити $4,8 млрд — утричі більше, ніж у травні.

Як може змінитися податкова сфера України

У травні Сергій Марченко заявив, що якщо війна ще триватиме довше за 3-4 місяці, уряду доведеться значно підвищити податки та різко скоротити витрати. Експерти розцінили такий крок, як малоймовірний, адже український бізнес зараз не в тому стані, щоб витримати посилення податкового навантаження.

Однак, попри малу ймовірність підвищення ставок основних податків, деякі корективи в податковій сфері все ж таки можливі.

По-перше, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев подав до Ради законопроєкт про збільшення військового збору з 1,5% до 3% , що, за його розрахунками, призведе до збільшення надходжень на $1 млрд. У цьому нововведенні він не бачить істотних ризиків.

, що, за його розрахунками, призведе до збільшення надходжень на $1 млрд. У цьому нововведенні він не бачить істотних ризиків. По-друге, готується поновлення оподаткування імпортних товарів, звільнених від ввізного мита та ПДВ у березні 2022 року відповідно до законопроєкту №7190.

Повернення податку на імпорт пояснюють необхідністю забезпечити стабільну виплату пенсій та інших соціальних платежів.