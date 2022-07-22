Деньги для армии. Как Украина договаривается об отсрочке в выплате миллиардных долгов

Группа кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату долга и процентов по украинским еврооблигациям на конец 2023 года. Если все кредиторы, к которым обратился Минфин, согласятся на отсрочку, то успешная реструктуризация Украиной долгов снизит давление на госбюджет. Но в перспективе Украине все равно придется заплатить.

20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о готовности пойти навстречу Министерству финансов Украины, которое предложило инвесторам в украинские государственные еврооблигации и государственные деривативы (ВВП-варранты) утвердить изменения в условиях обязательств для сохранения валютной ликвидности внутри страны и уменьшения наличного ежемесячного дефицита бюджета в $5 млрд., образовавшегося в результате войны.

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Это означает, что Минфин пошел по пути реструктуризации части внешнего долга. По данным Министерства финансов, всего на 2022 год было запланировано выплат по государственному долгу в размере $16,9 млрд., причем, $3,7 млрд. это внешний долг (а самый крупный платеж приходится на сентябрь – $1,55 млрд., прим. — везде пересчет в доллары по новому фиксированному курсу НБУ 36,6 USDUAH).

"Считаю, что инвесторы должны отреагировать очень положительно. То есть, согласиться по большинству пунктов, кроме, возможно, предоставления правительству права решать, гасить ли накопленные процентные платежи или добавлять их к основной сумме долга", — прокомментировал будущую реструктуризацию долгов ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив также уверен, что кредиторы согласятся перенести на следующий год погашение долга.

"Низкие цены на украинские еврооблигации отражали высокую вероятность реструктуризации долга, а после предложения "Нафтогаза" перенести свои платежи, сомнений, что Минфин сделает также, не осталось. Я ожидаю, что инвесторы примут предложение Украины о переносе платежей – шаг, который получил политическую поддержку от ведущих государств", — отмечает Михаил Демкив.

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В Министерстве финансов объяснили: из-за войны доходы госбюджета резко упали, а вот потребности нести государственные расходы выросли, и правительству постоянно приходится искать источники для покрытия бюджетного дефицита.

"Российское вторжение в Украину создает чрезвычайные риски для экономической, финансовой и социальной ситуации в Украине и ее территориальной целостности. Уменьшение доходов государственного бюджета и увеличение расходов государственного бюджета, вызванные войной, повлекли за собой беспрецедентное давление на ликвидность и трудности с обслуживанием долга для правительства. Поиск адекватных источников финансирования для Украины, чтобы покрыть критические оборонные, социальные и гуманитарные расходы, а также начать планирование послевоенного восстановления страны является постоянным вызовом", — говорится в сообщении Минфина.

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После обращения Минфина уже появилось первое положительное решение группы кредиторов, там отметили, что согласны с новыми условиями, и таким образом "демонстрируют поддержку правительству и народу Украины".

"Вместе с отсрочкой платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам, объявленное уменьшение долговой нагрузки официального сектора позволит Украине направить дефицитные валютные ресурсы на самые неотложные нужды, включая военные, социальные и гуманитарные", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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По словам Марченко, отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие 2 года позволяет направить сэкономленные $5 млрд на неотложные нужды: социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

Необходимая пауза: почему Украине важна реструктуризация внешнего долга

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что запрос правительства о реструктуризации долга был ожидаемым, ведь госбюджет Украины с начала военных действий действительно находится в огромном дефиците, а значит, правительству сложно выделять деньги на погашение долгов, ведь гораздо важнее закрыть средствами бюджета другие вопросы.

"При нехватке бюджетных средств – а у нас пока недостаток — логично желание правительства, как минимум, отсрочить платежи по долгам. Судя по ценам на украинские евробонды, которые к середине июля упали до 18-13% от номинала, держатели ожидали более резких шагов от Украины – вплоть до одностороннего прекращения платежей, то есть дефолта", — отметил Евгений Дубогрыз.

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По мнению Михаила Демкива, единственной причиной, почему необходима реструктуризация долга, является российская агрессия.

"В отличие от других стран, которые сейчас ищут способы реструктуризировать свой долг, Украина вела умеренную долговую политику, постоянно снижая соотношение долга к ВВП. Если бы Украина попросила об отсрочке платежа еще в феврале, она бы ее получила. Украина была одной из немногих стран, которые в пандемию получили улучшение кредитного рейтинга, а не его ухудшение", — подчеркнул Демкив.

О том, что Украине придется совершить реструктуризацию долгов, Фокусу рассказывали экономисты и финансисты еще в марте, но в то время еще не до конца был понятен масштаб проблем, с которыми столкнется страна в военное время.

"До сентября у Украины нет существенных выплат по внешнему долгу, к тому времени с кредиторами можно будет провести переговоры о добровольных изменениях условий долга", – сказал тогда Фокусу исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

С другой стороны, длительное обслуживание долгов во время войны, несмотря на безумные потребности в государственных средствах для инфраструктуры, армии, медицины и Пенсионного фонда, выглядело, скорее, некоей попыткой правительства доказать кредиторам и международным партнерам, что обязательства могут быть выполнены и выполняются.

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"Переформатирование долговых обязательств – это была очевидная перспектива для нас после начала войны. То, что министр финансов заявлял о готовности обслуживать долги даже в текущих условиях – это очень мило. Но всем было понятно, что на все средств не хватит, и обслуживать долг не может быть самоцелью", — отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Финансовый эксперт, член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что несколько недель назад США официально предлагали Украине реструктуризацию долга.

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"Складывалась довольно странная ситуация, когда фактически за счет международной помощи Минфин должен был обслуживать рыночный долг, который формировался на основе повышенных ставок до войны. Поэтому логично решение приостановить обслуживание долга во время войны, что разгрузит бюджет и уменьшит спрос на валюту со стороны Минфина", — отметил Виталий Шапран.

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Эксперты уверены: Минфин в случае с просьбой об отсрочке все сделал правильно, и в конечном счете реструктуризация не является каким-либо вредным для имиджа страны фактором. Зато госбюджету достанутся деньги на покрытие социальных и военных нужд.

"Это однозначно "победа" — Украина доказывает, что она надежный заемщик, которому можно доверять, не отказывающийся от долгов, идущего навстречу инвесторам", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Говоря о возможных последствиях, например, для рейтингов страны и будущих привлечений заимствований, эксперт отметил: "На дальнейшую долговую политику это повлияет положительно. Речь, конечно, о долговой политике после войны, когда снова откроются рынки частных заимствований. Потенциальные инвесторы однозначно положительно оценят то, что Украина даже во время войны не отказалась от взятых ранее обязательств – это поможет привлекать частные долги, как минимум, в нужных объемах".

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По словам Виталия Шапрана, сама просьба о реструктуризации уже означает технический дефолт, но если кредиторы согласятся на реструктуризацию, то кредитная история страны не пострадает.

"Во время войны рынки внешних заимствований для Украины все равно закрыты. Поэтому и с позиции Минфина этот шаг был единственно возможным. Я думаю, что большинство инвесторов согласятся на паузу в обслуживании долга", — говорит Шапран.

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По сути, получается, что нынешнее решение о реструктуризации — вполне оправдано, и объяснение, почему Украина не платит по долгам, уже воспринято инвесторами с пониманием. В долгосрочной перспективе это значит, что после войны страна сможет выйти на рынок евробондов и продавать свои ценные бумаги. Хотя получить привлекательные ставки по ценным бумагам будет все равно непросто, да и нагрузка по уровню выплат в 2023 году будет довольно высокой, что может потребовать в будущем году еще одной реструктуризации.

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"К сожалению, теперь придется по-новому начинать долгий шаг к желаемым инвестиционным рейтингам – то есть кредитному рейтингу ВВВ и выше. Учитывая неизбежное падение ВВП и значительную долговую нагрузку после победы, это будет долгий путь. Считаю, что для Украины более желательно было бы выделение Западом дополнительных средств на расчет по внешним долгам. Это позволило бы заместить более дорогие еврооблигации (ставка 7,75%) более дешевым финансированием (несколько процентов). В политическом плане помочь Украине выполнить свои обязательства было бы верным шагом. Но было принято другое решение", — считает Михаил Демкив.