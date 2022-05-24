Налоги в Украине в ближайшее время повышать не будут, — эксперты

Опрошенные Фокусом представители бизнес-объединений не видят предпосылок к усилению налогового давления в стране.

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Эксперты исключают подготовку значительного повышения налогов в Украине для компенсации растущих военных расходов.

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"Сейчас мы не видим соответствующих зарегистрированных инициатив, — комментирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. — Однако бизнес не поддерживает какого-либо увеличения налоговой нагрузки, особенно сейчас – когда компаниям и так крайне тяжело и нет возможности полноценно работать".

Вместе с этим Анна Деревянко отмечает, что государство сегодня, скорее, нацелено на дерегулирование бизнеса и выражает надежду, что движение в направлении упрощения предпринимательской деятельности будет только усиливаться.

В пример собеседница Фокуса приводит ряд полезных законодательных инициатив, среди которых законопроект №7331 по дерегуляции и №7324 об упрощении ввоза непродовольственной продукции на период войны.

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Деньги для победы. Какие налоги могут увеличить в Украине во время войны

"Я не думаю, что ставки налогообложения будут повышать, – продолжает Оксана Продан, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця". — К сожалению, многие уже вывели производство за границу, и миллионы людей уехали. Поэтому задача власти сейчас максимально упростить администрирование налогов и заинтересовать бизнес в возвращении и инвестировании". Собеседница Фокуса считает, что государство должно гарантировать бизнесу благоприятствующий режим в течение довольно длительного времени после окончания войны.

Подробнее о ситуации в сфере налогообложения читайте в обзоре Фокуса "Деньги для победы. Какие налоги могут увеличить в Украине во время войны".

Как писал Фокус, о возможном повышении налогов министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью изданию The Economist. Он предупредил, что в случае если война в Украине продлится дольше, чем три-четыре месяца, правительству придется прибегнуть к "болезненным мерам" — повысить налоги, а также сократить расходы. Впрочем, решить проблемы украинского бюджета должна своевременная финансовая поддержка западных партнеров. Ранее Фокус писал, что профинансировать многомиллиардные военные расходы Украине поможет сотрудничество с США в рамках ленд-лиза.