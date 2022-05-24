Податки в Україні найближчим часом не підвищуватимуть, — експерти

Опитані Фокусом представники бізнес-об'єднань не бачать передумов посилення податкового тиску в країні.

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Експерти унеможливлюють підготовку значного підвищення податків в Україні для компенсації зростаючих військових витрат.

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"Зараз ми не бачимо відповідних зареєстрованих ініціатив, — коментує виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко. — Проте бізнес не підтримує якогось збільшення податкового навантаження, особливо зараз — коли компаніям і так вкрай важко і немає можливості повноцінно працювати".

Водночас Ганна Дерев'янко зазначає, що держава сьогодні, швидше, націлена на дерегулювання бізнесу та висловлює надію, що рух у напрямку спрощення підприємницької діяльності лише посилюватиметься.

Наприклад співрозмовниця Фокусу наводить низку корисних законодавчих ініціатив, серед яких законопроєкт №7331 з дерегуляції та №7324 про спрощення ввезення непродовольчої продукції на період війни.

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Гроші на перемогу. Які податки можуть збільшити в Україні під час війни

"Я не думаю, що ставки оподаткування будуть підвищувати, — продовжує Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця". — На жаль, багато хто вже вивів виробництво за кордон, і мільйони людей поїхали. Тому завдання влади зараз максимально спростити адміністрування податків та зацікавити бізнес у поверненні та інвестуванні”. Співрозмовниця Фокусу вважає, що держава має гарантувати бізнесу сприятливий режим протягом досить тривалого часу після закінчення війни.

Докладніше про ситуацію у сфері оподаткування читайте у огляді Фокусу "Гроші для перемоги. Які податки можуть збільшити в Україні під час війни".

Як писав Фокус, про можливе підвищення податків Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю виданню The Economist. Він попередив, що якщо війна в Україні триватиме довше, ніж три-чотири місяці, уряду доведеться вдатися до "болючих заходів" — підвищити податки, а також скоротити витрати. Втім, вирішити проблеми українського бюджету має своєчасна фінансова підтримка західних партнерів. Раніше Фокус писав, що профінансувати багатомільярдні військові витрати Україні допоможе співпраця зі США у межах ленд-лізу.