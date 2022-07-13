Все ради расходов государства: как печатный станок влияет на достаток украинцев

Какую поддержку оказывает Нацбанк госбюджету, выкупая военные облигации, и как это отражается на показателе инфляции в Украине

С начала войны Нацбанк влил в экономику более 200 млрд. грн. путем выкупа военных облигаций, о чем пишет Фокус в своей новой статье "Приказано печатать. Зачем НБУ включил печатный станок и чем это обернется для украинцев".

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Как уточняет в своей колонке глава НБУ Кирилл Шевченко, потребность в эмиссионном финансировании госбюджета хронически увеличивается:

март – 20 млрд грн

апрель – 50 млрд грн

май – 50 млрд грн

июнь – 105 млрд грн

Опрошенные Фокусом эксперты считают эмиссию гривны (тот самый "печатный станок") в военное время вполне оправданным шагом.

"В условиях войны эмиссионное финансирование расходов бюджета — обычная практика, поскольку экономика "на военных рельсах" не способна обеспечивать необходимый объем и стабильность поступлений в бюджеты всех уровней", — объясняет Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований РА IBI-Rating.

Собеседник Фокуса также напоминает, что в начале войны в Украине ввели некоторые послабления фискального законодательства, из-за чего бюджет недополучил значительный объем налогов и сборов. В связи с этим, по мнению эксперта, поддержка бюджета со стороны НБУ стала одним из важных механизмов предотвращения социально-экономического кризиса.

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Приказано печатать. Зачем НБУ включил печатный станок и чем это обернется для украинцев

Однако, Кирилл Шевченко в своей колонке предупреждает о рисках, которые несет в себе эмиссия и призывает искать другие способы для минимизации негативных последствий войны.

"Эмиссия НБУ не создает ресурсов в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся из-за инфляционного налога. Его де-факто платят владельцы и получатели гривневых доходов, которые уменьшаются в реальном измерении (пенсионеры, получатели фиксированных зарплат). Это влияет на уровень бедности", — предупреждает Кирилл Шевченко.

Также в макроэкономическом отчете НБУ за июль 2022 года отмечается, что эмиссионное финансирование дефицита бюджета ведет к увеличению расхода средств из международных резервов, поскольку выпущенные в обращение гривны в конечном итоге попадают на валютный рынок.

Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты считают эмиссию далеко не основным фактором, который подстегивает рост цен в Украине, и, соответственно, ведет к обесцениванию доходов граждан.

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В частности, Виталий Шапран, член Совета НБУ считает, что инфляция — глобальная проблема 2022 года, которую Украина в любом случае принесла бы на свой рынок через импорт.

По оценкам Шапрана инфляция в Украине в 2022 году превысит 20%. Для сравнения эксперт приводит показатели других стран.

ЕС — около 9%

страны Балтии — более 20%

Аргентина — 60%

Турция — 80%

Как ранее писал Фокус, в июне 2022 года годовой показатель индекса инфляции в Украине достиг 20,1%. Наиболее заметно подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Также Фокус писал, что в Украине ради сокращения дефицита госбюджета с 1 июля вернули пошлины и НДС на импортные товары. За счет этого поступления в госказну от таможни могут увеличиться в 2,5-3 раза.