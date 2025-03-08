Ждут большие штрафы: ФЛП предупледили о новых ограничениях

ФЛП обязан по закону установить регистратор расчетных операций.

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С 1 марта 2025 года форма фискальных чеков для физических лиц-предпринимателей изменилась, и в большинстве случаев они обязаны выдавать их клиентам. Чтобы избежать штрафов, ФЛП необходимо установить регистратор расчетных операций (РРО). Однако использование такого оборудования обязательно не для всех категорий предпринимателей. Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович.

Это обязательство касается ФЛП 2-4 группы, а также предпринимателей на общей системе налогообложения. Несмотря на наличие исключений, упрощений для бизнесменов, которые принимают оплату наличными или используют POS-терминал/мобильное приложение с технологией Tap to Phone, не предусмотрено.

Также обязательство касается ФЛП, работающих с финансовыми учреждениями и продающих товары с оплатой через их платежные сервисы, такие как NovaPay, LiqPay, Wayforpay и другие. Кроме того, обязанность установить РРО распространяется на поставщиков услуг, которые принимают оплату не только через дистанционные каналы.

В законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" говорится, что ФЛП 1 группы (осуществляют исключительно торговлю на рынках) не должны использовать РРО. Также отсутствие аппарата не является проблемой для:

предпринимателей, которые ведут деятельность в зоне активных или возможных боевых действий (кроме продавцов подакцизных товаров);

ФЛП, которые принимают оплату исключительно через дистанционные каналы;

представителей бизнеса, которые дают реквизиты IBAN для расчета с клиентами (если оплата проходит через банковские учреждения);

физических лиц-предпринимателей, которые принимают наложенный платеж за товар через Укрпошту (при наличии договора о сотрудничестве и поступления денег на счет ФЛП).

Отметим, если ФЛП обязан по закону установить регистратор расчетных операций, но он этого не сделал, то налоговики начислят большие штрафы. Размер составляет 100% стоимости товаров, проданных без РРО. А финансовая санкция 150% цены действует в случае повторного нарушения.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.