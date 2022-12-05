Банк слідкує за тобою. Як і коли податкова отримуватиме відомості про рахунки ФОПів

У Верховній раді з'явився законопроєкт, який передбачає передачу банкам функції податкових агентів підприємців-фізособ третьої групи. Що це означає, кому вигідно і чи спричинить розкриття банківської таємниці.

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Народні депутати всерйоз зайнялися реформами у податковій сфері. 28 листопада вони отримали для ознайомлення текст законопроєкту №8226 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку". У записці пояснення до проєкту сказано, що основною метою законопроєкту є спростити механізм виконання податкових обов'язків фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок третьої групи без ПДВ і без найму співробітників. Фокус з'ясував, про що йдеться, і чим допоможе чи навпаки — нашкодить підприємцям нова податкова ініціатива.

Податки сплачує банк. Як і навіщо з рахунків ФОП списуватимуть суми податків

Сьогодні ФОП на єдиному податку третьої групи самі піклуються про своєчасність та повноту сплати податків, ведуть податкову звітність.

Ведення обліку допускається у випадковій формі методом помісячного відображення отриманих доходів. доходів та сума податку, що підлягає сплаті, а протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації — має бути сплачено єдиний податок. Податкова декларація подається через електронний кабінет платника, а сплата податків провадиться на спеціальні рахунки", — пояснила процедуру Альона Палій, юристка Stron Legal Services.

Юристка наголосила: підприємці на єдиному податку третьої групи повинні самостійно сплачувати і єдиний внесок "за себе" у розмірі не меншому від мінімального страхового внеску (мінімальна зарплата та ставка єдиного внеску). Такий платіж вноситься щоквартально до 20 числа місяця, що настає після завершення відповідного кварталу. Щорічно ФОП має звітувати про розмір сплачених єдиних внесків.

Проте законопроєкт №8226 змінює процедури сплати податків ФОП третьої групи на єдиному податку.

"Нові зміни вводять інститут податкових агентів для ФОПів 3 групи як банки. Тобто, за дорученням ФОПу обслуговуючий банк самостійно розраховуватиме і сплачуватиме єдиний податок і єдиний соціальний внесок, а також подаватиме податкову звітність. Цією опцією зможуть скористатися ФОПи 3 групи, які не використовують найману працю, не є платником ПДВ, отримують кошти виключно у безготівковій формі в межах дозволеного ліміту", — зазначив Іван Маринюк, юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери".

На його думку, у зв'язку з тим, що сплата податку стає турботою банку, ФОП залишається тільки заробляти гроші і не турбуватися про дотримання термінів подання звітності та сплати податків. Тобто мінімізується ризик виникнення податкового боргу.

"За всім стежитиме банк. Головне, щоб на спеціальному підприємницькому рахунку були кошти", — каже Маринюк.

Передача банку функції зі сплати податків частково спрощує ФОП життя, але також вносить більше проблем, особливо, якщо йде повернення грошей контрагенту

Отже, проєктом закону пропонується ФОП третьої групи єдиного податку відкрити спеціальний підприємницький рахунок, подати заяву з інформацією про рахунок податкової та передати банку функцію платіжного агента, який списуватиме з рахунку суми податків.

"Банк при зарахуванні коштів на спеціальний підприємницький рахунок платника буде утримувати податок із суми зарахування за відповідною ставкою, встановленою законом, і не пізніше двох робочих днів перераховувати податок до відповідного бюджету. За рахунок коштів на спеціальному підприємницькому рахунку банк як податковий агент платника третьої групи платитиме також і єдиний внесок, щоправда, платнику потрібно буде стежити, щоб на спеціальному рахунку станом на перше число звітного місяця завжди були кошти, необхідні для сплати таких платежів, інакше банк буде змушений направити до контролюючого органу повідомлення про відсутність необхідні кошти на рахунку, що стане підставою для втрати платником можливості виконувати свої податкові обов'язки в особливому спрощеному порядку", — пояснила Олена Палій.

[ + – ] Обов'язок подавати звітність нікуди не зникає навіть попри передачу функції податкового агента банку Фото: pexels.com

Важливо те, що попри певне спрощення процедури обов'язок подання податкової декларації ФОП залишається. Крім того, якщо контрагент сплатив на рахунок ФОПу, а потім йде скасування операції, одержувач має повертати кошти — і виникає ситуація, коли банк уже переказав до бюджету суму податку, тобто підприємець просто втрачає гроші.

"У разі необхідності здійснювати перерахунок податку (коригування суми доходу (наприклад, у зв'язку з відмовою від послуг, поверненням товару) будуть складності. Проєкт закону передбачає, що повернення сплаченого податку (надмірно чи помилково сплаченого) не буде", — зазначила Тетяна Ященко, партнер EXPATPRO.

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Юристи вважають, що такий підхід однозначно має недоліки, оскільки веде до реальних втрат грошей малих підприємців третьої групи.

"ФОП, який користується послугами податкового агента-банку, не зможе повернути надмірно та/або помилково сплачені податки, а також зарахувати їх на рахунок інших обов'язкових платежів. Наприклад, ФОП отримав кошти на свій рахунок. Банк протягом 2 робочих днів утримав з такого доходу податок і сплатив його до бюджету, проте відносини у ФОП не склалися з контрагентом, і він змушений повернути кошти останньому, але податок уже пішов до бюджету, і з цим нічого не поробиш. Результат: втрата 5% від суми і без того не отриманого доходу. З огляду на це, потрібно доопрацювати запропоновані зміни", — наголошує Іван Маринюк.

Податкова консультантка Олександра Томашевська пояснила механізм та сенс сплати єдиного податку банком: "Наприклад, якщо підприємцю надходить 10 000 грн., банк при зарахуванні відразу утримає 5% або 500 грн., та зарахує клієнту на рахунок "очищені" від податку кошти. При цьому, термін перерахування до бюджету утриманого податку пропонується встановити не пізніше двох робочих днів з дати утримання. Ми можемо сказати, що під прикриттям "полегшення" роботи підприємців з податками бюджет фактично отримуватиме податки в режимі реального часу, щодня. Повернення надмірно утриманих податків при цьому не передбачено".

Усі відомості — податковій. Чому законопроєкт передбачає передачу даних податківцям

Законопроєкт №8226 подається як "полегшувальний" для життя підприємців. Але певні загрози для бізнесу він також може нести. Адже документ передбачає обов'язок банків надавати на запит податкової інформацію про операції за спеціальними підприємницькими рахунками ФОП з податковим агентом банком, тобто, всі відомості про операції зарахування коштів на рахунки, про призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер рахунку контрагента.

"Цей обов'язок значно розв'язує руки податківцям, адже, на сьогодні, всі ці дані вважаються банківською таємницею і доступ до них податкові органи можуть отримати лише через волевиявлення платника податків (якщо платник сам надасть виписки за своїми рахунками під час перевірок, як первинні документи), або в судовому порядку, що не так просто (зазвичай такі позови відхиляються з необґрунтованості). Наразі податківці за своєю письмовою вимогою до банку можуть отримати лише інформацію про наявність банківських рахунків, не більше", — пояснила Олена Палій.

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На її думку, йдеться про пряме посягання на банківську таємницю.

"Законопроєкт не містить прив'язки, що доступ до інформації по операціях за спеціальними рахунками надаватиметься лише за умови проведення перевірки, тобто, теоретично, податкова може будь-якої миті запросити інформацію по рахунку в банку. Виходить, податкові органи отримують механізм обходу банківської таємниці", — вважає юристка.

За словами Олени Палій, у результаті податкова отримає також доступ до даних особистих рахунків підприємців.

"Саме особисті рахунки найбільше цікавлять податківців, адже доступ до підприємницьких рахунків ФОПу податківці можуть отримати в процесі перевірки від самих платників податків, і там зазвичай "чисто", а ось доступ до особистих рахунків, які найчастіше використовуються для ухилення від сплати податків, для них закритий", — каже Палій.

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Виходить, що, якщо ФОП погодився на функцію банку як податкового агента, то дані його рахунків на запит податківців без його відома передаватимуться податковою. Тетяна Ященко зазначає, що так ні банк, ні сам підприємець не мають можливості контролювати підстави, періодичність та порядок використання (зберігання та обробки) податковими органами отриманої від банку інформації.

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"У разі з перевірками операцій ФОП зараз податкові органи звертаються до підприємця з вимогою надати такі документи у порядку проведення документальних перевірок. Тут підприємець залучений до процесу перевірки, контролює обсяг інформації (зокрема в частині персональних даних своїх клієнтів), яка передається контролюючим органам відповідно до метою проведення перевірки. У випадку з платниками єдиного податку податкові органи повинні цікавити виключно обсяги проведених операцій. Для цієї мети цілком достатньо оборотної відомості за конкретний період", — вважає Тетяна Ященко.

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Юристка впевнена: якщо мета отримання даних податківцями не відповідає саме цілям перевірки правильності обчислення та сплати податку, такі положення слід передбачати в межах спеціально регламентованої процедури — антикорупційної, кримінально-процесуальної.

"Відомості, які банк за проєктом закону №8226 має безоплатно надавати податковим органам, межують із банківською таємницею", — упевнена експертка.

Олександра Томашевська вважає, що норму про безперешкодне отримання відомостей про рахунки бізнесу податківцями з проекту №8226 потрібно точно прибирати. "Зараз податкові органи не отримують дані про рух коштів на рахунках клієнтів банку. Право доступу до цієї інформації можливе лише за процедури податкової перевірки або за рішенням суду. Я вважаю, що є перспектива значних зловживань цими правами з боку податкових органів, і такий пункт варто виключити", — каже податкова експертка.

Хороша новина в тому, що, у разі прийняття зазначеного проєкту, у підприємців залишається можливість не передавати функцію податкового агента банку — тут ФОП дозволили добровільно вирішувати, чи відкривати спеціальний рахунок і чи передавати банку обов'язок зі сплати податків або продовжувати працювати зі сплатою податків та поданням звітності самостійно.

"ФОПи, які турбуються про "витік" даних із банку, можуть просто не користуватися послугами банку як податкового агента", — вважає Іван Маринюк.