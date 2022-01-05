Попытка посчитать расходы украинцев вызовет сопротивление, — глава Бюджетного комитета

Глава Бюджетного комитета Юрий Аристов рассказал Фокусу о том, зачем создавать Парламентский бюджетный офис, о программе "Питьевая вода Украины", налоговой амнистии и попытке Минфина взять под контроль расходы украинцев.

Как Парламентский бюджетный офис снимет конфликт интересов Минфина и Кабмина

— Инициатива создать Бюджетный офис оказалась неожиданной, казалось бы, у нас есть все структуры для бюджетного процесса. Поэтому главный вопрос — зачем?

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— Парламентский бюджетный офис — это независимая и отстраненная от всех политических сил и процессов структура, которая должна предоставлять качественную и глубокую финансово-экономическую экспертизу для всего парламента.

У Комитета ВРУ по вопросам бюджета есть функция – анализ всех законодательных инициатив по 27 статье Бюджетного кодекса. Через наш комитет проходят практически все зарегистрированные законопроекты, и к каждому из них мы готовим вывод — влияет или не влияет на его принятие на показатели бюджета. К каждому заседанию комитета мы готовим по 40-50 таких выводов.

По моему личному мнению, наша оценка должна быть более основательной. Нам нужен анализ, дающий ответы на вопрос: на какие именно показатели бюджета повлияет принятие данного законопроекта? Какого характера будет это влияние, не приведет ли к ухудшению ситуации из-за чрезмерной совокупной налоговой нагрузки, например? В какой срок? И так далее.

— Ну а как возникла сама идея, откуда?

— Мы начали изучать опыт других стран. И пришли к выводу, что нам необходим Бюджетный офис. Выводы экспертов и прогнозы, аналитика, способные генерировать этот офис, станут для депутатов основой для более взвешенного принятия решений, помогут голосовать в сессионном зале, четко осознавая все последствия принятия законов — и положительные, и отрицательные.

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— Так есть же Минфин еще?

— Да, сегодня выводы по финансово-экономическим расчетам дает Минфин. Однако инициатор определенных решений не может давать оценку своим же инициативам, поскольку появляется конфликт интересов. А у нас Минфин часто дает оценку инициативам Кабмина. Поэтому Верховной Раде необходимо независимое экспертное мнение. Это — первая веская причина создания ПБО в Украине.

Второй момент. У Комитета также есть обязанность отслеживать выполнение Госбюджета. Мы раз в год принимаем закон о Госбюджете, а затем в течение года рассматриваем предложения по изменению тех или иных статей. Для того, чтобы принять взвешенное решение по этим предложениям, нужно иметь возможность получить текущий анализ состояния выполнения программ. В том числе – со справкой, как выполнялась эта программа в прошлом, почему возникают отсрочки тех или иных шагов по ее реализации, какие факторы влияли и могут повлиять на ее реализацию в заданный промежуток времени. Для оперативного получения таких данных с необходимой глубиной анализа требуется соответствующее программное обеспечение. Это система, в которую будет загружаться огромный массив данных. Например, сегодня информация из Казначейской службы поступает к нам в бумажном виде, и ее сложно быстро проанализировать, чтобы принять решение в режиме сегодня на сегодня. А таких источников и массивов много.

Софт для Бюджетного офиса оплатит Европейский инвестиционный банк

— Где вы планируете взять эту систему?

— Мы планируем купить соответствующий софт для Парламентского бюджетного офиса. Это программное обеспечение должно помогать нам анализировать с разных сторон ту или иную программу. Как распорядители использовали средства? Где погрешности? Насколько программа эффективна? Это поможет Верховной Раде выражать пожелания Кабмина об изменениях в реализации важных программ. Это две основные причины, обуславливающие важность и необходимость создания Парламентского бюджетного офиса при Верховной Раде. И силами Комитета по бюджету этот вопрос не решить.

— Когда этот офис заработает?

— На сегодняшний день все подготовительные этапы пройдены. Проанализирован международный опыт создания и работы таких ПБО в США, Канаде, странах Евросоюза. Мы определились с моделью — считаем австрийскую наиболее приемлемой и в перспективе эффективной для Украины. Дальше нам нужно собрать пул экспертов, профессиональность и объективность которых не должна вызывать сомнений у общества. Для сотворения системы анализа необходимо создать софт. В настоящее время проведены переговоры с тремя крупнейшими в мире разработчиками такого софта. Проект ПБО представлен Европейскому инвестиционному банку, предварительно одобрившему инвестирование. Сейчас вопрос по Министерству финансов – необходимо ратифицировать соглашение с ЕИБ.

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— То есть этот процесс продолжится в этом году?

— Да, под председательством первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко будет проведено еще несколько рабочих групп с председателями комитетов. Важно, чтобы не только Бюджетный комитет принял участие в формировании окончательного решения по формату, количественному составу ПБО и объему необходимой экспертизы. Проще говоря — чтобы мы понимали, какие данные будут необходимы тем или иным комитетам парламента. Все это необходимо собрать воедино эту обобщенную логику и расширенное задание вложить в окончательное ТЗ для разработчиков софта. Далее — сформируем дорожную карту по финансированию. Для этого нам необходима еще одна встреча с Европейским инвестиционным банком. И еще один вопрос — по организационно-правовой форме ПБО. Это вопрос в зоне решений руководства парламента.

Из опыта разработки подобных крупных проектов следует, что на запуск уходит около двух лет. Нам, например, необходимы еще изменения в законодательстве в Бюджетном кодексе. Потребуется время для тестовой работы офиса, сформировать аналитические таблицы по показателям, которые сегодня наиболее необходимы для управления государством.

— Есть ли предварительные оценки — во сколько государству обойдется его создание?

— Необходимый бюджет на запуск — около 20 млн долларов.

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Госбюджет-2022: социальные обязательства, местные бюджеты и питьевая вода

— Госбюджет-2022. Какие были сложности в утверждении проекта и как удалось договориться по вопросу местных бюджетов? Это был один из самых спорных моментов.

— В уже минувшем году была беспрецедентная популистская затяжка времени во время голосования проекта Госбюджета в первом чтении. Я отстоял у трибуны, пока не были заданы все вопросы по не рекомендованным Комитетом правкам. Никаких изменений не произошло, проект закона был принят в первом чтении в том виде, который был предложен по выводам и проработке Комитета вместе с Минфином и Счетной палатой.

При презентации бюджета был вопрос — какие улучшения в части местных бюджетов. Кабмин подписал Меморандум с Ассоциацией, и его положения были учтены при формировании Госбюджета. Однако переговоры продолжаются. Конечно, местные органы власти настаивают на том, чтобы в местные бюджеты шли все возможные платежи. Но в этом процессе очень важно четко определиться со всеми ответственными за социальные обязательства, которые государство берет на себя перед миром, здоровьем нации и ее безопасностью.

— В Госбюджет на этот год заложено 1 млрд грн на питьевую воду. Можете детализировать?

— Закон о питьевой воде еще не был проголосован. В этом законопроекте как раз и изложено видение, как нужно тратить эти средства, с какой логикой. Поэтому пока голосование не состоялось, что-то говорить рано. Что касается 1 млрд. грн. на 2022 год, то с порядком использования этих денег будет определяться Кабмин. Есть логика использовать их на достройку всех объектов, которые касаются питьевой воды — это очистные сооружения, насосные станции и т.д. На строительство объектов с нуля нужно время. Для того чтобы уже сегодня получить больший эффект, на мой взгляд, стоит сначала доделать работу, которую начали наши предшественники. То есть точечно обеспечить водой там, где это можно сделать сегодня быстро.

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Минфин, налоговая амнистия и оценка доходов граждан

— Насколько конструктивно сегодня у вас сотрудничество с Минфином?

— У нас много совместной работы. В стране произошло много изменений. Государство нуждается в масштабном инвестировании по многим направлениям. В этот период наша обязанность — сохранить баланс между потребностями государства и его финансовыми возможностями. Важно не нарушать способность государства рассчитываться с долгами, а также своевременно осуществлять все социальные выплаты. Так что мы с Кабмином сотрудничаем в этом направлении.

— Как вы оцениваете план Минфина представить законопроект о косвенной оценке доходов граждан?

— Эта идея не нова. Она обсуждается, если я не ошибаюсь, еще со времен, когда Азаров возглавлял Налоговую инспекцию. С точки зрения математики такая система оценивания очень проста. Агентство по борьбе с коррупцией использует этот метод, чтобы проверять декларацию чиновника — сколько он тратит, соответствуют ли эти расходы его доходам. Речь идет о том, чтобы транслировать этот метод на всех граждан. Речь не идет о чем-то космическом, это скорее политическое решение. Оно будет вызывать сопротивление у всех. Так же, как мы видим сопротивление введению обязательного использования кассовых аппаратов.

— Что вы думаете о налоговой амнистии, которая идет в Украине и что думаете о ее эффективности?

— Оценить эффективность просто — сравниваем планы и то, как они воплощаются в жизнь. Темпы очень низкие. На мой взгляд, крупный бизнес сегодня уже адаптировался к существующим условиям с точки зрения прозрачности. Компании, акции которых торгуются на международных биржах, проходят тщательную проверку владельца и глубокий аудит компаний. То есть они уже работают открыто, им эта амнистия не нужна. Расчет был на других – тех, кто продолжает работать в черной зоне. Но сегодня у них, как мы видим, нет планов работать в белую. На мой взгляд, не попали с аудиторией и временем. Целевая аудитория данного новшества не готова воспринимать изменения. Есть мнение, что нужно было сначала завершить все задекларированные изменения в судебной системе, чтобы у бизнеса не было опасений, что декларирование приведет к скрытому давлению.

— Как вы оцениваете уровень дотаций на шахты?

— Сложный вопрос. Проблема встает перед нами из года в год. Нас ставят перед фактом, что людям нужно выплачивать зарплату. И мы находим деньги. Но было принято решение, что мы выделяем средства на закрытие нерентабельных шахт. Уходят годы, шахты не закрываются, они в том же состоянии, в каком были, нуждаются в финансировании. Поэтому я считаю, что это в первую очередь проблема государства в плоскости принятия управленческих решений в шахтостроении и закрытии шахт.

— В прошлом году было много споров и дискуссий вокруг законопроекта № 5600, который в итоге приняли. Каково будет его влияние на госбюджет 2022 года?

— Как будет влиять — покажет время. Прогноз по влиянию данного законопроекта мы получили только от Минфина. Весной называлась цифра в 70-90 млрд грн. Изменилась ситуация со снизившимися ценами на руду, то есть, прогноз по получению — 30-40 млрд поступлений. И здесь мы возвращаемся к вопросу о необходимости создания Парламентского бюджетного офиса, который бы предоставлял нам альтернативную аналитику и прогнозы.