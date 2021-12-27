Экономика Украины-2021: бег на месте

По итогам 2021 года прогнозируется рост ВВП на уровне 3-3,2%. Однако, по сравнению с падением ВВП в 2020 году на 4%, нынешний рост – это, по сути, стагнация.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Скажем честно, экономические итоги уходящего года – так себе успех. С одной стороны, можем порадоваться отсутствию явного провала и падения, ведь страна понемногу восстанавливается после ковидного кризиса в 2020 году, который привел к падению ВВП на 4%. И есть хорошие новости – банковский сектор стабилен и работает, как часы, а Нацбанк ведет взвешенную и понятную монетарную политику. Минфин исправно платит по старым долгам новыми, а МВФ в ноябре подписал с Украиной новый Меморандум и даже выдал транш – 2,2 млрд. долл.

Верховная Рада регулярно удивляет законодательными инициативами, среди которых – как приятные и нужные (для работы того же рынка земли, например), так и весьма спорные (как скандально известный проект №5600, призванный ужесточить налоговую политику). У страны есть международные партнеры, готовые выдавать новые займы и даже беспроцентную помощь (как это сделал МВФ летом 2021 года, выдав Украине 2,7 млрд. долл.), и есть бизнес, который худо-бедно, но выживает и, конечно же, платит налоги в государственную казну.

Важно

Все, чего хочет МВФ. Что пообещала Украина Международному валютному фонду, подписав новый меморандум

Но хороших новостей – не очень много. Ведь, по сути, прогнозируемый по итогам 2021 года рост ВВП на 3-3,2%, — это бег на месте, причем, шаг вперед и два назад. Ведь в 2020 году ВВП просел на 4%. Путем несложных исчислений становится ясно, что плюс 3%, — это вовсе и не рост. А у соседей все как-то сильно веселее. Турция "рванула" даже при всех своих проблемах с лирой и монетарной политикой Центробанка на 9% (рост ВВП по итогам 2021 года, прогноз), а в Молдове говорят, что даже если не достигнут запланированных 6%, то и меньший рост в 5-5,5% их вполне устроит. Мировая экономика вырастет гораздо быстрее, чем украинская, — на 5,9%, согласно прогнозу МВФ на 2021 год. Украине же очень сложно подобраться даже к резвому темпу Литвы, где прогнозируют, что ВВП вырастет в 2021 году на 4,2%.

Что же случилось в экономике такого, что показывает Украину одной из наименее развивающихся стран в Еврорегионе? Прежде всего, отсутствие нужных реформ. В то время как Минфин ломает голову над проектом "слежки" за доходами граждан (готовится закон о косвенном определении доходов по расходам), а президент вступает в активное противостояние с Ринатом Ахметовым (у которого в руках рубильник, энергетика – один из главных бизнесов СКМ) и пытается нарастить рейтинг с помощью "тысячи" и экономического паспорта, экономика стагнирует.

Время признать: внятной экономической политики у страны нет.

Министров экономики меняют, как расходники, советники приходят в Офис президента и выходят из него, так и не насоветовав самого главного. Не в инвестиционных нянях и даже не в "Большом строительстве" — драйвер роста. Он – в обычных украинцах, которые могут доверять государству или же, наблюдая очередные коррупционные и олигархические зашквары, очень не доверять и опасаться. И если нет уровня доверия – к полиции, к судам, к налоговой, к ЖЭКу, да к директору школы или семейному врачу, в конце концов, то каким образом эти самые граждане могут направлять свои деньги в экономику?

Внутренний спрос – это то, что стимулирует экономики развитых и быстро развивающихся стран. Это то, что поддерживает металлургов, производителей химпродукции, пищевиков, аграриев, когда на внешних рынках ситуация резко ухудшается. Но внутренний спрос невозможно стимулировать "на словах", не озаботившись по-настоящему шагами в антикоррупционной политике, не создавая щит юридической защиты для всех граждан, а не только для проштрафившихся "своих пацанов".

Важно

Смартфоны не растут на деревьях. Почему сфера услуг не заменит реальное производство (видео)

Экономика – хрупкий механизм. Инвесторы, как внешние, так и внутренние, хотят честных правил игры. Согласно опросам Европейской бизнес-ассоциации, три главных препятствия для инвесторов в Украине – недоверие к судам, коррупция, монополизация рынков и олигархат. А пока всплывают все новые истории "схематоза" там, наверху, ни о каких деньгах инвесторов и быстром росте ВВП мечтать не приходится. И драйверов для рывка нет. Есть потенциал, есть земля, есть люди, есть, в конце-концов, такие любимые в Африке и Азии пшеница и кукуруза. Но без реформирования проблемных секторов и без "большого строительства" в сфере защиты прав человека и инвестора поезд под названием "украинская экономика" быстро никуда не уедет – рельсов нормальных нет.