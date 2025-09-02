В Украине законодательство предусматривает для людей, имеющих большие долги, процедуру банкротства. Фокус выяснил, кто может оформить банкротство, что будет с имуществом и сколько придется потратить, чтобы полностью урегулировать задолженность.

В Украине растет количество людей, которые решают объявить себя банкротами: более 2,9 тысячи украинцев стали банкротами за последние 5 лет в Украине по данным Верховного суда, и, как сообщили в Опендатабот, 577 украинцев уже подали заявления о банкротстве за первые 6 месяцев 2025 года. "В 52% случаев неплатежеспособным себя просят признать мужчины. Больше всего банкротов в Киеве, Киевской и Львовской областях", — говорится в сообщении. Фокус спросил у адвокатов, зачем нужно объявлять себя банкротом, как это сделать и сколько придется потратить.

Банкротство физического лица — это судебная процедура, которая позволяет должнику урегулировать ситуацию с непосильными долгами, а в некоторых случаях — избавиться от их большой части или даже полностью.

Как объяснила в комментарии Фокусу Виктория Банзерук, помощник адвоката АО "Верити Групп", подавать заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица стоит, если:

лицо не может платить свои кредитные или другие обязательства более двух месяцев подряд;

размер долгов превышает 50% месячных доходов по каждому из обязательств;

у должника нет имущества, на которое можно обратить взыскание;

есть очевидная угроза неплатежеспособности.

"Проще говоря, банкротство — это последний шанс начать финансовую жизнь с "чистого листа", когда другие варианты уже исчерпаны", — отметила Виктория Банзерук.

Анна Даниэль, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", объяснила: производство по делам о неплатежеспособности должника-физического лица, физического лица-предпринимателя осуществляется в порядке, определенном Кодексом Украины по процедурам банкротства и может быть открыто только по заявлению должника — лично или через адвоката.

Человек, который собирается признать себя банкротом, должен подать соответствующее заявление в суд, который назначит арбитражного управляющего Фото: Getty

"К заявлению прилагаются документы о долгах, доходах и имуществе, конкретизированный список кредиторов и должников с указанием общей суммы денежных требований кредиторов (должников), а также по каждому кредитору (должнику) — его имени или наименования, его местонахождения или места жительства, идентификационного кода юридического лица или регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и номера паспорта, суммы денежных требований, основания возникновения обязательств, а также срок их выполнения по закону или договору; описание имущества должника, копии документов, подтверждающие право собственности должника на имущество, перечень имущества, находящегося в залоге (ипотеке) или обремененного другим способом", — отметила Анна Даниэль.

Важно знать: если суд откажет в открытии дела о банкротстве, следующее заявление можно будет подать только через год

По ее словам, также должник подает декларацию об имущественном состоянии за три года (за каждый год отдельно), предшествовавших году подачи в суд заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности. А также вместе с заявлением об открытии производства нужно подать предложения по реструктуризации долгов (проект плана реструктуризации долгов).

Далее суд выбирает лицо, которое будет контролировать процесс и проверять имущество должника — арбитражного управляющего, именно он установит перечень кредиторов и долгов, выяснив всех, кто имеет требования к должнику.

Как объяснил Вадим Кизленко, адвокат, советник, арбитражный управляющий, соруководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", для инициирования процедуры банкротства физическому лицу нужно подготовить заявление и обратиться в суд. К заявлению в обязательном порядке прилагаются доказательства авансирования вознаграждения арбитражного управляющего в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за три месяца исполнения полномочий.

"Как правило, кроме авансирования вознаграждения арбитражного управляющего, должнику нужно оплатить услуги адвоката, который помогает подготовить заявление об открытии производства по делу. Конечно, на услугах адвоката можно сэкономить и подготовить заявление самостоятельно, однако я бы не советовал этого делать, поскольку в случае допущения ошибок при подготовке заявления (например, при заполнении деклараций) суд может при определенных обстоятельствах закрыть производство по делу, а инициировать новое должник сможет не ранее чем через один год", — отметил Вадим Кизленко.

Признание банкротства — процедура, требующая затрат Фото: Getty

По мнению Анны Даниэль, надо рассчитывать, при необходимости, дополнительно на расходы на адвокатов, оценщиков, публикации объявлений и другие сопроводительные платежи. "Уменьшить расходы можно, если самостоятельно готовить документы, если нет сложных долговых ситуаций, согласовывать вознаграждение с арбитражным управляющим, выбирать более дешевые оценки имущества и расходы на юридические услуги", — говорит Анна Даниэль.

В целом расходы лица, проходящего процедуру признания банкротства, в 2025 году могут ориентировочно составить 60-80 тысяч гривен. "Формально судебный сбор за подачу заявления не взимается. Однако Кодекс Украины по процедурам банкротства требует от должника авансировать оплату работы арбитражного управляющего за три месяца. В 2025 году эта сумма составляет 45 420 грн.", — отметила в комментарии Фокусу Виктория Банзерук. И добавила: кроме этой суммы, еще будут расходы на услуги адвоката, оценщиков, публикации объявлений и другие сопроводительные платежи.

Авансирование работы арбитражного управляющего "потянет" на расходы в сумме 45 420 гривен Фото: Українські новини

В результате полная стоимость процедуры для должника может составлять от 60 000 до 80 000 грн. "Некоторые должники договариваются с арбитражным управляющим об отсрочке авансовых платежей. Адвокаты также могут согласиться на поэтапную оплату услуг. Впрочем, в целом процедура остается дорогой и малодоступной", — говорит специалист.

Закон прямо предусматривает перечень долгов, которые не могут быть списаны даже после завершения процедуры банкротства. В частности, это алиментные обязательства, возмещение вреда жизни и здоровью, морального вреда, а также убытки, причиненные уголовными правонарушениями. Однако большинство долгов все же могут быть списаны в течение прохождения лицом процедуры банкротства.

По словам Вадима Кизленко, банкротство физического лица имеет две стадии: процедура реструктуризации долгов и процедура погашения долгов. В процедуре реструктуризации, объясняет адвокат, должник может договориться с кредиторами о дорожной карте погашения долга (план реструктуризации) путем продажи имущества (или его части), изменения способа и порядка исполнения обязательств, отсрочки или рассрочки долга, выполнения обязательств должника третьими лицами.

В процессе банкротства должник должен избавиться от всех долговых обязательств, в том числе и через продажу имущества на аукционе Фото: Unsplash

А вот в процедуре погашения долгов происходит продажа имущества физического лица (кроме жилья, которое является единственным местом жительства семьи должника и имущества, на которое не может быть обращено взыскание по закону). "За счет средств, полученных от продажи имущества, погашаются требования кредиторов. Продажа имущества происходит исключительно на аукционе как в процедуре реструктуризации, так и в процедуре погашения долгов. Разница в том, что в процедуре реструктуризации должник может предложить кредиторам имущество, которое он согласен продать и погасить за счет него часть задолженности, а в процедуре погашения долгов должник такого права не имеет — продается все имущество, кроме того, которое является единственным жильем семьи должника и того, на которое по закону не может быть обращено взыскание", — отметил адвокат.

Если у человека есть только одно право собственности на квартиру или дом, то эта недвижимость не будет реализована на торгах, ведь является единственным жильем должника

А дальше, когда имущество должника реализовано на аукционах и все долги розданы кредиторам, фактически человек освобождается от долгов и начинает свою финансовую жизнь без обременяющих обязательств. "Как показывает национальная судебная практика, процедура банкротства является эффективным механизмом урегулирования задолженности добросовестных должников, которые в силу тех или иных обстоятельств попали в трудное финансовое положение и не могут самостоятельно найти общий язык с кредиторами по ее урегулированию. С помощью этой процедуры можно реально освободиться от долгов", — резюмировал Вадим Кизленко.