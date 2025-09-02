В Україні законодавство передбачає для людей, що мають великі борги, процедуру банкрутства. Фокус з’ясував, хто може оформити банкрутство, що буде з майном та скільки доведеться витратити, аби повністю врегулювати заборгованість.

В Україні зростає кількість людей, які вирішують оголосити себе банкрутами: понад 2,9 тисячі українців стали банкрутами за останні 5 років в Україні за даними Верховного суду, і, як повідомили у Опендатабот, 577 українців вже подали заяви про банкрутство за перші 6 місяців 2025 року. «У 52% випадків неплатоспроможним себе просять визнати чоловіки. Найбільше банкрутів у Києві, на Київщині та Львівщині», — йдеться у повідомленні. Фокус запитав у адвокатів, навіщо потрібно оголошувати себе банкрутом, як це зробити і скільки доведеться витратити.

Процедура банкрутства в Україні: хто може скористатися нагодою позбавитися боргів і як це зробити

Банкрутство фізичної особи — це судова процедура, яка дозволяє боржнику врегулювати ситуацію з непосильними боргами, а в деяких випадках — позбутися їх великої частини або навіть повністю.

Як пояснила у коментарі Фокусу Вікторія Банзерук, помічник адвоката АО «Веріті Груп», подавати заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи варто, якщо:

особа не може сплачувати свої кредитні чи інші зобов’язання понад два місяці поспіль;

розмір боргів перевищує 50% місячних доходів за кожним із зобов’язань;

у боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення;

є очевидна загроза неплатоспроможності.

«Простіше кажучи, банкрутство — це останній шанс почати фінансове життя з «чистого аркуша», коли інші варіанти вже вичерпані», — зауважила Вікторія Банзерук.

Анна Даніель, адвокат, керівний партнер Адвокатського бюро "Анни Даніель", пояснила: провадження у справах про неплатоспроможність боржника-фізичної особи, фізичної особи-підприємця здійснюється в порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства і може бути відкрито лише за заявою боржника — особисто або через адвоката.

Людина, яка збирається визнати себе банкрутом, має подати відповідну заяву до суду, який призначить арбітражного керуючого Фото: Getty

«До заяви додаються документи про борги, доходи та майно, конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) — його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта, суми грошових вимог, підстави виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором; опис майна боржника, копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно, перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб», — зазначила Анна Даніель.

Важливо знати: якщо суд відмовить у відкритті справи про банкрутство, наступну заяву можна буде подати тільки через рік

За її словами, також боржник подає декларацію про майновий стан за три роки (за кожен рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. А також разом із заявою про відкриття провадження потрібно подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проєкт плану реструктуризації боргів).

Далі суд обирає особу, яка контролюватиме процес та перевірятиме майно боржника — арбітражного керуючого, саме він встановить перелік кредиторів і боргів, з’ясувавши усіх, хто має вимоги до боржника.

Ціна питання: скільки коштує визнання банкрутства в Україні

Як пояснив Вадим Кізленко, адвокат, радник, арбітражний керуючий, співкерівник практики банкрутства та фінансової реструктуризації юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», для ініціювання процедури банкрутства фізичній особі потрібно підготувати заяву та звернутися до суду. До заяви в обов’язковому порядку додаються докази авансування винагороди арбітражного керуючого в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб за три місяці виконання повноважень.

«Як правило, окрім авансування винагороди арбітражного керуючого, боржнику потрібно оплатити послуги адвоката, який допомагає підготувати заяву про відкриття провадження у справі. Звичайно, на послугах адвоката можна зекономити і підготувати заяву самостійно, однак я б не радив цього робити, оскільки в разі допущення помилок при підготовці заяви (наприклад, при заповненні декларацій) суд може за певних обставин закрити провадження у справі, а ініціювати нове боржник матиме змогу не раніше ніж через один рік», — зауважив Вадим Кізленко.

Визнання банкрутства — процедура, яка потребує витрат Фото: Getty

На думку Анни Даніель, треба розраховувати, за потреби, додатково на витрати на адвокатів, оцінювачів, публікації оголошень та інші супровідні платежі. «Зменшити витрати можна, якщо самостійно готувати документи, якщо немає складних боргових ситуацій, узгоджувати винагороду з арбітражним керуючим, обирати дешевші оцінки майна та витрати на юридичні послуги», — каже Анна Даніель.

Загалом витрати особи, що проходить процедуру визнання банкрутства, в 2025 році можуть орієнтовно становити 60-80 тисяч гривень. «Формально судовий збір за подання заяви не стягується. Проте Кодекс України з процедур банкрутства вимагає від боржника авансувати оплату роботи арбітражного керуючого за три місяці. У 2025 році ця сума становить 45 420 грн», — зауважила в коментарі Фокусу Вікторія Банзерук. І додала: крім цієї суми, ще будуть витрати на послуги адвоката, оцінювачів, публікації оголошень та інші супровідні платежі.

Авансування роботи арбітражного керуючого "потягне" на витрати у сумі 45 420 гривень Фото: Українські новини

У результаті повна вартість процедури для боржника може становити від 60 000 до 80 000 грн. «Деякі боржники домовляються з арбітражним керуючим про відстрочення авансових платежів. Адвокати також можуть погодитися на поетапну оплату послуг. Втім, в цілому процедура залишається дорогою і малодоступною», — каже фахівчиня.

Визнання банкрутства в Україні: як відбувається погашення боргів

Закон прямо передбачає перелік боргів, які не можуть бути списані навіть після завершення процедури банкрутства. Зокрема, це аліментні зобов’язання, відшкодування шкоди життю та здоров’ю, моральної шкоди, а також збитки, завданих кримінальними правопорушеннями. Проте більшість боргів все ж таки можуть бути списані впродовж проходження особою процедури банкрутства.

За словами Вадима Кізленка, банкрутство фізичної особи має дві стадії: процедура реструктуризації боргів та процедура погашення боргів. В процедурі реструктуризації, пояснює адвокат, боржник може домовитись з кредиторами про дорожню карту погашення боргу (план реструктуризації) шляхом продажу майна (або його частини), зміни способу та порядку виконання зобов’язань, відстрочення або розстрочення боргу, виконання зобов’язань боржника третіми особами.

В процесі банкрутства боржник має позбавитись усіх боргових зобов'язань, зокрема і через продаж майна на аукціоні Фото: Unsplash

А от у процедурі погашення боргів відбувається продаж майна фізичної особи (окрім житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника та майна, на яке не може бути звернено стягнення за законом). «За рахунок коштів, отриманих від продажу майна, погашаються вимоги кредиторів. Продаж майна відбувається виключно на аукціоні як в процедурі реструктуризації, так і в процедурі погашення боргів. Різниця в тому, що в процедурі реструктуризації боржник може запропонувати кредиторам майно, яке він згоден продати і погасити за рахунок нього частину заборгованості, а в процедурі погашення боргів боржник такого права не має — продається все майно, окрім того, яке є єдиним житлом сім’ї боржника та того, на яке за законом не може бути звернено стягнення», — зауважив адвокат.

Якщо у людини є лише одне право власності на квартиру чи будинок, то ця нерухомість не буде реалізована на торгах, адже є єдиним житлом боржника

А далі, коли майно боржника реалізоване на аукціонах та усі борги роздані кредиторам, фактично людина звільняється від боргів та починає своє фінансове життя без обтяжуючих зобов’язань. «Як показує національна судова практика, процедура банкрутства є ефективним механізмом врегулювання заборгованості добросовісних боржників, які в силу тих або інших обставин потрапили в скрутне фінансове становище та не можуть самостійно знайти спільну мову з кредиторами щодо її врегулювання. За допомогою цієї процедури можна реально звільнитися від боргів», — резюмував Вадим Кізленко.