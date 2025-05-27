Після війни у людей забиратимуть квартири через борги за комуналку, — нардеп (відео)

Малозабезпечені українці потерпають від платежів за світло та опалення й у них накопичують борги за комуналку. Хтось поступово впорається з виплатами, а хтось на момент закінчення війни може залишитись з великим боргом. У такому випадку є загроза, що люди втрачатимуть квартири, вважає нардеп.

Related video

Про загрозу втрати квартир через борги за комуналку народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Олексій Кучеренко висловився в ефірі політичного каналу "Суперпозиція".

Борги за комуналку - коментар Кучеренка див. з 33:44

Кучеренко дав майже 40 хвилинне інтерв'ю, у якому ішлося про енергетику та економіку під час війни. Серед іншого, він зачепив питання тарифів за комунальні послуги (газ, тепло, світло). На думку нардепа, в уряді встановили ціни без належних обрахунків", оскільки ситуація на ринку "у стані колапсу". Після цього політик пояснив, що малозабезпечені родини та пенсіонери протягом останніх двох років побачили, що у них "платіжки зросли у два рази". Разом з тим — зросли ціни їжу, і у якийсь момент люди вирішують, що вони не заплатять комуналку, припустив Кучеренко. Далі він заявив, що після війни через такі борги люди втрачатимуть житло.

"Зараз ніхто нічого не буде робити, а потом закінчиться війна і, не дай боже, лібертаріанців тут стане дуже багато і вони почнуть забирати ці квартири. Я просто в цьому переконаний. Для цього є підґрунтя і воно створюється на сьогодні", — заявив Кучеренко.

Нардеп припустив, що декому допоможуть розрахуватись з боргами родичі. Але якщо у людей поцікавитись, чи знають вони, що робити у даній ситуації, то вони не знають, чути на відео.

"Їм не вистачає доходу на платежі, які треба заплатити. І вони починають обирати, за що їм заплатити, а за що можна відкласти. Але запитай їх, а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знають, очевидно", — підсумував нардеп.

Борги за комуналку — деталі

Зазначимо, 20 травня про борги за комуналку висловився представник "Київтеплоенерго". Згідно з даними столичного комунального підприємства, кияни йому заборгували 7 млрд грн. Окремо спинилися на людях, які виїхали за кордон і не розрахувались за платіжками. Представник компанії заявив, що до них застосовуватимуть такі ж санкції, як до решти: можуть накласти арешт на рахунки.

Тим часом у квітні на порталі Верховної Ради повідомили, що за певних умов громадянам можуть дещо зменшити борг за комуналку. Вказано, коли у квартирі ніхто не живе протягом 30 днів, то можна звернутись в обслуговуючу організацію, яка скасує нарахування. З іншого боку, позбутись оплати за управління багатоквартирним будинком не вийде. У статті нагадуються положення Цивільного кодексу, у якому вказано, що строк позовної давності по боргу за комуналку становить три роки.

Нагадуємо, у березні Фокус зібрав інформацію про борги за комуналку і про те, чи дійсно люди можуть втратити житло через несплату.