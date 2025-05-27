После войны у людей будут забирать квартиры из-за долгов за коммуналку, — нардеп (видео)

Малообеспеченные украинцы страдают от платежей за свет и отопление и у них накапливаются долги за коммуналку. Кто-то постепенно справится с выплатами, а кто-то на момент окончания войны может остаться с большим долгом. В таком случае есть угроза, что люди будут терять квартиры, считает нардеп.

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Об угрозе потери квартир из-за долгов за коммуналку народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко высказался в эфире политического канала "Суперпозиция".

Долги за коммуналку — комментарий Кучеренко см. с 33:44

Кучеренко дал почти 40 минутное интервью, в котором речь шла об энергетике и экономике во время войны. Среди прочего, он затронул вопрос тарифов за коммунальные услуги (газ, тепло, свет). По мнению нардепа, в правительстве установили цены без надлежащих "расчетов", поскольку ситуация на рынке "в состоянии коллапса". После этого политик пояснил, что малообеспеченные семьи и пенсионеры в течение последних двух лет увидели, что у них "платежки выросли в два раза". Вместе с тем — выросли цены на еду, и в какой-то момент люди решают, что они не заплатят коммуналку, предположил Кучеренко. Далее он заявил, что после войны из-за таких долгов люди будут терять жилье.

"Сейчас никто ничего не будет делать, а потом закончится война и, не дай бог, либертарианцев здесь станет очень много и они начнут забирать эти квартиры. Я просто в этом убежден. Для этого есть основание и оно создается на сегодня", — заявил Кучеренко.

Нардеп предположил, что некоторым помогут рассчитаться с долгами родственники. Но если у людей поинтересоваться, знают ли они, что делать в данной ситуации, то они не знают, слышно на видео.

"Им не хватает дохода на платежи, которые надо заплатить. И они начинают выбирать, за что им заплатить, а за что можно отложить. Но спроси их, а они знают, что они дальше с этим долгом будут делать? Не знают, очевидно", — подытожил нардеп.

Долги за коммуналку — детали

Отметим, 20 мая о долгах за коммуналку высказался представитель "Киевтеплоэнерго". Согласно данным столичного коммунального предприятия, киевляне ему задолжали 7 млрд грн. Отдельно остановились на людях, которые выехали за границу и не рассчитались по платежкам. Представитель компании заявил, что к ним будут применять такие же санкции, как к остальным: могут наложить арест на счета.

Между тем в апреле на портале Верховной Рады сообщили, что при определенных условиях гражданам могут несколько уменьшить долг за коммуналку. Указано, когда в квартире никто не живет в течение 30 дней, то можно обратиться в обслуживающую организацию, которая отменит начисления. С другой стороны, избавиться от оплаты за управление многоквартирным домом не получится. В статье напоминаются положения Гражданского кодекса, в котором указано, что срок исковой давности по долгу за коммуналку составляет три года.

Напоминаем, в марте Фокус собрал информацию о долгах за коммуналку и о том, действительно ли люди могут потерять жилье из-за неуплаты.