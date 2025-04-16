Долги за коммуналку могут списать: что для этого нужно

Многие украинцы, уехав за границу, оставили свои квартиры без присмотра. Однако начисление коммунальных платежей при этом не прекращается. Вернувшись домой, человек может столкнуться с внушительными долгами, которые накапливались в течение нескольких лет. В связи с этим у людей закономерно возникает вопрос — насколько это правомерно и обязаны ли они оплачивать такие счета.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Украинцы имеют возможность снизить сумму коммунальных платежей, если в их жилье никто не проживал более 30 дней. В таком случае начисления за газ, электричество, воду и вывоз мусора могут быть временно приостановлены.

Для этого необходимо подать заявление в соответствующую обслуживающую организацию. К заявлению обязательно нужно приложить документальное подтверждение отсутствия — например, справку о проживании или работе за границей.

При этом это не относится к отоплению и услугам по управлению многоквартирным домом — такие долги не аннулируются. Человеку могут начислить оплату даже за несколько прошлых лет. Возникает закономерный вопрос: обязан ли должник выплачивать всю накопившуюся сумму?

Согласно Гражданскому кодексу Украины, существует понятие срока исковой давности. Для большинства случаев, связанных с задолженностью за коммуналку, этот срок составляет три года.

Иными словами, компании вправе требовать оплату лишь за последние три года до момента предъявления претензии или обращения в суд. Однако из этого правила есть исключения. Если человек сам признавал долг, например:

частично его оплачивал;

подписывал соглашение о реструктуризации;

просил об отсрочке или рассрочке.

В таких случаях срок исковой давности прерывается. В таком случае начисление долга за более длительный период считается законным.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.