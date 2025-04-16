Борги за комуналку можуть списати: що для цього потрібно

Багато українців, виїхавши за кордон, залишили свої квартири без нагляду. Однак нарахування комунальних платежів при цьому не припиняється. Повернувшись додому, людина може зіткнутися зі значними боргами, які накопичувалися протягом декількох років. У зв'язку з цим у людей закономірно виникає питання — наскільки це правомірно і чи зобов'язані вони оплачувати такі рахунки.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Українці мають можливість знизити суму комунальних платежів, якщо в їхньому житлі ніхто не проживав понад 30 днів. У такому разі нарахування за газ, електрику, воду та вивезення сміття можуть бути тимчасово припинені.

Для цього необхідно подати заяву до відповідної обслуговуючої організації. До заяви обов'язково потрібно додати документальне підтвердження відсутності — наприклад, довідку про проживання або роботу за кордоном.

При цьому це не стосується опалення та послуг з управління багатоквартирним будинком — такі борги не анулюються. Людині можуть нарахувати оплату навіть за кілька минулих років. Виникає закономірне запитання: чи зобов'язаний боржник виплачувати всю накопичену суму?

Згідно з Цивільним кодексом України, існує поняття строку позовної давності. Для більшості випадків, пов'язаних із заборгованістю за комуналку, цей строк становить три роки.

Іншими словами, компанії мають право вимагати оплату лише за останні три роки до моменту пред'явлення претензії або звернення до суду. Однак із цього правила є винятки. Якщо людина сама визнавала борг, наприклад:

частково його оплачував;

підписував угоду про реструктуризацію;

просив про відстрочку або розстрочку.

У таких випадках строк позовної давності переривається. У такому разі нарахування боргу за більш тривалий період вважається законним.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.