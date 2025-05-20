Арестовывают счета и взыскивают сумму: чем долги за "коммуналку" грозят украинцам за рубежом

Граждане Украины, которые находятся за границей, несут такую же ответственность за долги за "коммуналку", как и те, кто остается дома. Их счета могут арестовать по решению суда.

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Об этом сказала начальник управления правового обеспечения продаж структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук на пресс-брифинге 20 мая.

В "Киевтеплоэнерго" рассказали о санкциях из-за долгов за "коммуналку" для украинцев за рубежом. На видео с 13:26.

По словам представительницы "Киевтеплоэнерго", к абонентам, которые выехали за границу, не потеряли статус гражданина Украины и накопили долги за "коммуналку", применяются те же санкции, что и для потребителей на территории государства. В частности это касается и ареста счетов.

"Это самая болезненная тема, потому что многие люди обращаются в "Киевтеплоэнерго" именно после того, как у них арестовали счета. То есть человек не может расплатиться в магазине, в кассе и т.д.", — отметила начальница управления правового обеспечения продаж.

Долги за "коммуналку": можно ли избежать ареста счетов

Инна Кучук отметила, что решение суда является обязательным для исполнения и его невозможно изменить или отменить, поэтому обращаться в "Киевтеплоэнерго" для разрешения ситуации нужно заранее. По ее словам, многие украинцы обращаются к предприятию с заявлением о заключении мирового соглашения, однако после вынесения судебного решения утвердить такое соглашение без исполнительной службы уже невозможно.

"То есть многие люди считают, что они напишут заявление, мы заключим мировое соглашение и в исполнительную службу дело не попадет — это не так. В исполнительную службу мы подаем заявление, мировое соглашение, и уже исполнитель подает представление в суд об утверждении мирового соглашения. С открытием исполнительного производства, арестом счетов, и если успеет — взысканием той суммы задолженности, которая будет на счетах", — пояснила специалист.

Напомним, 17 мая Фокус со ссылкой на информацию Опендатабот и данные Государственной судебной администрации писал, что граждан Украины массово вызывают в суды из-за долгов за коммуналку. За прошлый год было зарегистрировано несколько миллионов таких дел.

Также Фокус 20 мая со ссылкой на закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" рассказывал, за какие коммунальные услуги могут не платить украинцы в 2025 году и при каких обстоятельствах.