Коммунальные услуги: за что могут не платить украинцы в 2025 году

Даже в условиях военного положения украинцы должны платить за коммунальные услуги. Однако в некоторых ситуациях начисления могут быть временно приостановлены — но это касается не всех видов услуг.

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Об этом говорится в 7 статье закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Если человек отсутствует в своем доме более 30 дней, он имеет право подать заявление поставщику услуг с просьбой приостановить начисления. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие его отсутствие. Это могут быть, например:

подтверждение пересечения государственной границы;

документы о повреждении жилья из-за боевых действий;

справка ВПЛ или другой документ, свидетельствующий о временном непроживании.

Обратиться к поставщику услуг можно онлайн или отправив документы по почте. Однако даже при длительном отсутствии жильца начисления за отопление и управление многоквартирным домом остаются обязательными.

С начала полномасштабной войны и до конца 2023 года действовал мораторий на штрафы и пени за просрочку оплаты. Но с января 2024 года это правило отменено — теперь пеня может достигать 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не превышать размер самого долга.

Украинцы, которые имеют задолженность, могут воспользоваться возможностью реструктуризации — то есть погашать долг частями в течение срока до 5 лет.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.