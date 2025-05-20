Комунальні послуги: за що можуть не платити українці у 2025 році

Навіть в умовах воєнного стану українці мають платити за комунальні послуги. Однак у деяких ситуаціях нарахування можуть бути тимчасово припинені — але це стосується не всіх видів послуг.

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Про це йдеться у 7 статті закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Якщо людина відсутня у своєму будинку понад 30 днів, вона має право подати заяву постачальнику послуг із проханням призупинити нарахування. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують її відсутність. Це можуть бути, наприклад:

підтвердження перетину державного кордону;

документи про пошкодження житла через бойові дії;

довідка ВПО або інший документ, що свідчить про тимчасове непроживання.

Звернутися до постачальника послуг можна онлайн або надіславши документи поштою. Однак навіть за тривалої відсутності мешканця нарахування за опалення та управління багатоквартирним будинком залишаються обов'язковими.

З початку повномасштабної війни і до кінця 2023 року діяв мораторій на штрафи і пені за прострочення оплати. Але з січня 2024 року це правило скасовано — тепер пеня може сягати 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не перевищувати розмір самого боргу.

Українці, які мають заборгованість, можуть скористатися можливістю реструктуризації — тобто погашати борг частинами протягом терміну до 5 років.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.