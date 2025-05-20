Арештовують рахунки і стягують суму: чим борги за "комуналку" загрожують українцям за кордоном

Громадяни України, які перебувають за кордоном, несуть таку ж відповідальність за борги за "комуналку", як і ті, хто лишається вдома. Їхні рахунки можуть арештувати за рішенням суду.

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Про це сказала начальниця управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Інна Кучук на пресбрифінгу 20 травня.

В "Київтеплоенерго" розповіли про санкції через борги за "комуналку" для українців за кордоном. На відео з 13:26.

За словами представниці "Київтеплоенерго", до абонентів, які виїхали за кордон, не втратили статус громадянина України та накопичили борги за "комуналку", застосовуються ті самі санкції, що й для споживачів на території держави. Зокрема це стосується й арешту рахунків.

"Це найболючіша тема, тому що багато людей звертаються до "Київтеплоенерго" саме після того, як в них арештували рахунки. Тобто людина не може розплатитися у магазині, в касі абощо", — зазначила начальниця управління правового забезпечення продажу.

Борги за "комуналку": чи можна уникнути арешту рахунків

Інна Кучук зауважила, що рішення суду є обов'язковим для виконання і його неможливо змінити чи скасувати, тому звертатися до "Київтеплоенерго" для вирішення ситуації потрібно заздалегідь. За її словами, багато українців звертаються до підприємства із заявою про укладання мирової угоди, однак після винесення судового рішення затвердити таку угоду без виконавчої служби вже неможливо.

"Тобто багато людей вважають, що вони напишуть заяву, ми укладемо мирову угоду і до виконавчої служби справа не потрапить — це не так. До виконавчої служби ми подаємо заяву, мирову угоду, і вже виконавець подає подання до суду про затвердження мирової угоди. З відкриттям виконавчого провадження, арештом рахунків, і якщо встигне — стягненням тієї суми заборгованості, яка буде на рахунках", — пояснила спеціалістка.

Нагадаємо, 17 травня Фокус із посиланням на інформацію Опендатабот і дані Державної судової адміністрації писав, що громадян України масово викликають до судів через борги за комуналку. За минулий рік було зареєстровано кілька мільйонів таких справ.

Також Фокус 20 травня з посиланням на закон України "Про житлово-комунальні послуги" розповідав, за які комунальні послуги можуть не платити українці у 2025 році та за яких обставин.