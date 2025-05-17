Українців масово викликають до судів через борги за комуналку: деталі
У 2024 році в Україні було зареєстровано кілька мільйонів судових справ. При цьому простежується тенденція до збільшення кількості кримінальних справ і скорочення кількості господарських. Найбільша кількість позовів пов'язана з житлово-комунальними послугами — за минулий рік подано майже 300 тисяч таких справ.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної судової адміністрації.
Торік в Україні було порушено всього 3,1 мільйона судових справ, що на 0,3% перевищує показник попереднього року. При цьому:
- кількість кримінальних справ зросла в 1,6 раза — з 332 тис. до 528 тис.;
- цивільних — зросла на 7% (з 982 тис. до 1 млн);
- господарських — зменшилася на 14%;
- адміністративних — зменшилася на 11%;
- адміністративних правопорушень зменшилося на 5%.
У 2024 році в Україні найбільша кількість цивільних судових справ була пов'язана зі стягненням боргів за житлово-комунальні послуги — 298 тисяч, що становить 28% від усіх цивільних справ. До трійки лідерів також увійшли справи щодо позик і кредитів — 126 тисяч (12%) і справи про розлучення — 120 тисяч (11,5%).
В адміністративних судах найпопулярнішим типом справ залишилися пенсії. Зокрема:
- звільнені з публічної служби з приводу пенсій — 151,9 тис. (33,7%);
- пенсійне страхування — 85,4 тис. (19%);
- пенсійне страхування "Чорнобильців" — 22,4 тис. (5%).
Серед господарських справ переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставок енергоносіїв, а також поставки товарів, робіт і послуг — 7,6% і 9,4% відповідно.
Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.
Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.