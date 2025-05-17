Украинцы массово вызывают в суды из-за долгов за коммуналку: детали

В 2024 году в Украине было зарегистрировано несколько миллионов судебных дел. При этом прослеживается тенденция к увеличению числа уголовных дел и сокращению количества хозяйственных. Наибольшее число исков связано с жилищно-коммунальными услугами — за прошлый год подано почти 300 тысяч таких дел.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной судебной администрации.

В прошлом году в Украине было возбуждено всего 3,1 миллиона судебных дел, что на 0,3% превышает показатель предыдущего года. При этом:

количество уголовных дел выросло в 1,6 раза - с 332 тыс. до 528 тыс.;

гражданских – выросло на 7% (с 982 тыс. до 1 млн);

хозяйственных – уменьшилось на 14%;

административных – уменьшилась на 11%;

административных правонарушений уменьшилось на 5%.

Украинцы массово вызывают в суды из-за долгов за коммуналку:

В 2024 году в Украине наибольшее количество гражданских судебных дел было связано с взысканием долгов по жилищно-коммунальным услугам — 298 тысяч, что составляет 28% от всех гражданских дел. В тройку лидеров также вошли дела по займам и кредитам — 126 тысяч (12%) и дела о разводе — 120 тысяч (11,5%).

Украинцы массово вызывают в суды из-за долгов за коммуналку:

В административных судах самым популярным типом дел остались пенсии. В частности:

уволенные с публичной службы по поводу пенсий - 151,9 тыс. (33,7%);

пенсионное страхование - 85,4 тыс. (19%);

пенсионное страхование "Чернобыльцев" - 22,4 тыс. (5%).

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства - 7,3 тыс. то есть 12%. Поставок энергоносителей, а также поставки товаров, работ и услуг - 7,6% и 9,4% соответственно.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.