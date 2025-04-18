Попри окупацію: жителям ТОТ нарахували 100 млрд грн боргів за комуналку, — експерт із ЖКГ (відео)

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко стверджує, що жителям тимчасово окупованих територій України нарахували понад 100 млрд грн боргів за "комуналку" протягом трьох років війни.

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Про це він сказав в ефірі Новини.Live 18 квітня.

Олег Попенко розповів про нарахування боргів за комунальні послуги власникам житла в окупованих містах. На відео з 1:55:30.

Журналісти нагадали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує нарахування комунальної плати за пошкоджене та знищене житло внаслідок російської агресії. Про це 15 квітня Укрінформу розповів співавтор проєкту закону, член парламентської комісії із захисту внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко. За словами народного депутата, на сьогодні таке житло мають понад 3 млн громадян. Ткаченко розповів, що підставою для зупинення нарахування плати будуть акти комісійних обстежень.

Ведуча запитала в експерта, чому, на його думку, такий законопроєкт розробили лише зараз. Олег Попенко відповів, що вважає це "піаром" політиків перед потенційним завершенням війни й імовірним проведенням в Україні виборів.

"А те, що людям нарахували з 2022 по 2025 рік 100 мільярдів боргів? Тим, хто в окупації. Уявіть собі: Маріуполь, Мелітополь — люди до літа 2024 року отримували платіжку за комуналку. Маріуполь був захоплений окупантами у квітні 2022 року — а платіжки люди отримували у 2024-му", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За його словами, комунальні підприємства можуть продовжувати отримувати кошти від споживачів попри неможливість надати послуги.

"Десятки, сотні підприємств зареєстровано. З бюджету все оплачується", — зазначив Олег Попенко та згадав бюджет прифронтового суттєво зруйнованого росіянами Покровська на 2025 рік, в якому закладено видатки на "неіснуюче" теплопостачання та благоустрій.

Нагадаємо, 17 квітня Фокус із посиланням на портал ТОВ "Газорозподільні мережі України" писав, що деяким категоріям українських споживачів доведеться платити за комунальні платежі на тисячу більше, бо до платіжок додасться рахунок за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

ЗМІ 11 квітня писали, що жителі Києва отримують удвічі завищені платіжки за обслуговування багатоквартирних будинків після того, як Київська міська державна адміністрація провела конкурс серед компаній-управителів.